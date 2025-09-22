t-online - Nachrichten für Deutschland
Bundesregierung will wieder günstiges Backpulver für Winzer

Weinbau
Bundesregierung will wieder günstiges Backpulver für Winzer

Von dpa
Aktualisiert am 22.09.2025 - 18:49 UhrLesedauer: 1 Min.
Echter MehltauVergrößern des Bildes
Echter Mehltau ist eine Pilzkrankheit, gegen die Backpulver helfen kann. (Archivbild) (Quelle: Peter Zschunke/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Backpulver ist ein günstiges Mittel gegen eine Pilzkrankheit im Weinberg. Doch Winzer müssen auf teurere Produkte zurückgreifen. Berlin will das wieder ändern.

Die Bundesregierung setzt sich in Brüssel dafür ein, dass Winzer wieder günstiges Backpulver als Pflanzenschutzmittel verwenden dürfen. Weinbauer stünden massiv unter Druck und könnten wegen einer EU-Regelung nicht mal mehr das einfach verfügbare Backpulver verwenden, um die Reben vor der Pilzkrankheit Echter Mehltau zu schützen, kritisiert Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) laut Mitteilung.

Pflanzenschutzmittel statt Backpulver Pflicht

Ein Hauptbestandteil von Backpulver ist Natriumhydrogencarbonat. Angaben des Ministeriums zufolge wurde in der EU vor gut einem Jahr ein Pflanzenschutzmittel mit ebendiesem Wirkstoff zugelassen. Doch legten EU-Regeln fest: Was in einem Pflanzenschutzmittel ist, kann nicht auch als Grundstoff zugelassen sein. Also müssten die Winzer teureres Pflanzenschutzmittel nutzen - Backpulver pur sei verboten.

Weitere Mitgliedsländer unterstützen deutschen Vorstoß

Vom Agrarministerium in Berlin heißt es, die Entscheidung treffe vor allem kleinere und ökologisch wirtschaftende Weinbaubetriebe, da so eine kostengünstige und bewährte Alternative wegfalle. Deutschland setze sich daher unter anderem bei einem Treffen der Agrarminister der EU in dieser Woche in Brüssel dafür ein, dass Natriumhydrogencarbonat weiterhin als günstiger Grundstoff im Weinbau eingesetzt werden dürfe. Unterstützung für die Initiative kommt laut Landwirtschaftsministerium auch aus acht anderen EU-Staaten, darunter Frankreich, Luxemburg und Österreich.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Alois RainerBrüsselBundesregierungCSUEU
Telekom