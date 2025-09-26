t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Zinswende 2026? So könnte die EZB handeln

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextGZSZ-Star: Ehe-Aus nach zehn Jahren
TextDeutscher Maschinenbauer ist insolvent
Text92-Jährige legt Schockanrufer rein
TextEin VW ist Europas beliebtester Neuwagen
TextSchauspielerin trauert um ihre Schwester

Prognose für 2026
Schlechte Nachricht für Sparer: Bei den Zinsen bleibt es langweilig

Von t-online, wal
26.09.2025 - 09:45 UhrLesedauer: 2 Min.
EZB-Ratssitzung mit ZinsentscheidungVergrößern des Bildes
EZB-Präsidentin Lagarde: Wird sie die Zinsen im nächsten Jahr wieder anheben? (Quelle: Arne Dedert/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Wirtschaft tritt in Europa weiter auf der Stelle, die Inflation ist aber wieder auf der Zielmarke. Für die Zentralbank bedeutet das wahrscheinlich: keine Zinssenkungen mehr.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrer letzten Zinsentscheidung am 11. September zum ersten Mal seit über einem Jahr den Leitzins konstant gehalten. Er liegt im September bei 2,0 Prozent – und dürfte das vermutlich die nächsten Monate lang auch bleiben. Es gibt aber auch Experten, die im kommenden Jahr wieder steigende Zinsen prognostizieren.

Loading...

EZB erwartet stabile Inflationsrate bis 2027

Mittelfristig strebt die EZB eine Inflationsrate von 2,0 Prozent für die Eurozone an, da dies als optimales Niveau für die Wirtschaft gilt. Dieses Ziel ist aktuell erreicht, es gilt nun also, diese Rate auch beizubehalten.

Im August lag die Inflationsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft wie schon im Juli und Juni genau auf der EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten die Notenbank-Ökonomen in ihren jüngsten Projektionen eine Rate von 2,1 Prozent. Für das kommende Jahr wird eine Inflation von 1,7 Prozent vorausgesagt, für 2027 von 1,9 Prozent.

Leitzins bleibt erst mal konstant

Sehr wahrscheinlich wird es bei den Zinssitzungen der Zentralbank im kommenden Jahr also ziemlich langweilig werden: Die allermeisten Experten erwarten keine wesentlichen Änderungen mehr. Für Christian Kopf vom Finanzdienstleister Union Investment wäre es laut "Handelsblatt" sogar nicht mehr überraschend, wenn im zweiten Halbjahr 2026 die EZB den Leitzins um ein oder zwei Schritte wieder erhöht, auf 2,5 Prozent.

Ähnliches sagt auch Edgar Walk vom Vermögensverwalter Metzler: Angesichts der aktuell stagnierenden Wirtschaft sei "eine Leitzinssenkung der EZB nicht mehr empfehlenswert. Vielleicht wäre sogar eine Leitzinserhöhung im zweiten Halbjahr 2026 angebracht."

Das bedeuten die Leitzinsen für Verbraucher

Das bedeutet für Sparer: Bessere Konditionen für Fest- und Tagesgeld wird es jetzt kaum noch geben. Die Banken passen ihre Zinssätze in der Regel dann in größerem Stil an, wenn sich der Leitzins verändert. Das könnte im zweiten Halbjahr 2026 noch mal passieren – darauf verlassen sollten sich Verbraucher aber keineswegs.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
EZBEuropaInflationLeitzinsZins
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom