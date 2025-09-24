Vermeiden, verlegen, verklären Postphobie? Warum man Briefe immer öffnen sollte

Von dpa Aktualisiert am 25.09.2025 - 00:05 Uhr

Bloß nicht ungeöffnet ablegen: Wer Post einfach ignoriert, läuft Gefahr entscheidende Informationen zu verpassen. Das kann zu unangenehmen finanziellen und rechtlichen Folgen führen. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Schreiben von Ämtern, Rechnungen, Mahnungen – viele Briefe rufen Ängste hervor. Sie deshalb ungeöffnet zu stapeln oder gleich wegzuwerfen, ist aber keine gute Idee. Wie Sie wieder ins Tun kommen.

Mal ist der Ehepartner gestorben, der sich immer um die Post gekümmert hat. Mal ein junger Mensch von zu Hause ausgezogen, der die Online-Rechnungen vom Stromversorger einfach ignoriert. Und mal steckt auch eine depressive Erkrankung dahinter.

"Es gibt sehr, sehr viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, die aus ganz unterschiedlichen Gründen heraus ein Problem damit haben, ihre Post zu öffnen", sagt Manuela Wiegand von der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Fritzlar der Verbraucherzentrale Hessen. Wie sich so ein umgangssprachlich als Postphobie bezeichnetes Verhalten entwickelt, welche Konsequenzen Mahnungen und Drohungen von Inkasso-Firmen mit sich bringen und wie man Betroffenen helfen kann: ein Leitfaden.

Die psychologische Erklärung

"Es handelt sich dabei nicht um eine Krankheit, sondern um ein klassisches Vermeidungsverhalten", sagt Psychologin Claudia Kurz aus Dillenburg. Weil die Briefe schon danach aussehen, als könnten sie kompliziert sein, Geldforderungen oder andere unangenehme Dinge mit sich bringen, öffnet man sie lieber nicht.

"Vielleicht habe ich in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen mit solcher Post gemacht, deshalb macht sie mir jetzt Angst und ich vermeide den Inhalt", sagt Claudia Kurz. Oder man fühle sich aktuell einfach nicht in der Lage dazu, noch mehr unangenehme oder zeitaufwendige Aufgaben anzunehmen, weil das eigene Leben ohnehin schon herausfordernd genug ist – sei es aufgrund einer Trennung, einer Erkrankung, einer Geburt oder eines Umzugs. Also schiebt man die Konfrontation mit dem Inhalt eines Briefes erst einmal von sich. Irgendwann kann die angesammelte Menge dann aber so groß sein, dass man sie kaum noch bewältigen kann.

"In unsere Beratungen kommen Menschen, die haben ganze Plastiktüten voller ungeöffneter Briefe dabei", sagt Manuela Wiegand. Andere brächten über Wochen hinweg immer wieder Umschläge mit, die sie irgendwo zu Hause finden. Wieder andere hätten die Post entsorgt, beim Umzug keinen Nachsendeantrag angegeben oder den Nachnamen des Partners angenommen - nur um den Briefen zu entfliehen. "Irgendwann holen einen Mahnungen oder Forderungen von Inkasso-Firmen aber natürlich trotzdem ein", sagt Manuela Wiegand.

Sie weist darauf hin, dass das Problem nicht nur mit echten Briefen existiert, sondern sich auch beim digitalen Briefkasten fortsetzt. "Hier erleben wir gerade bei jungen Menschen, dass ihnen das Wissen fehlt, wie man elektronische Post richtig ablegt oder eine Excel-Tabelle liest", sagt Manuela Wiegand. Häufig würden deshalb auch E-Mails einfach ignoriert oder gelöscht.

Die Konsequenzen