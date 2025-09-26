t-online - Nachrichten für Deutschland
Butterpreise sinken weiter: Supermärkte reduzieren erneut die Kosten

Nach starkem Preisanstieg
Butter wird immer günstiger

Von dpa
Aktualisiert am 26.09.2025 - 14:30 UhrLesedauer: 1 Min.
Butter (Symbolbild): Der Preis für das Päckchen Butter sank zuletzt auf 1,49 Euro.Vergrößern des Bildes
Butter (Symbolbild): Der Preis für das Päckchen Butter sank zuletzt auf 1,49 Euro. (Quelle: CHROMORANGE / Weingartner/imago-images-bilder)
News folgen

Noch Anfang des Jahres mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Butter einen Rekordpreis zahlen. Nun sinkt der Preis zum wiederholten Mal.

Butter wird erneut günstiger. Supermarktketten und Discounter senken den Preis für ein 250-Gramm-Päckchen Deutsche Markenbutter ihrer Eigenmarken um 30 Cent auf 1,49 Euro, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Auch andere Butterprodukte sollen billiger werden.

Der Discounter Lidl reduzierte die Preise wie schon zuletzt als Erster. Rewe, Edeka, Aldi Nord und Aldi Süd, Kaufland, Penny und Netto zogen anschließend wie gewohnt nach. Die Handelsketten hatten die Preise in der vergangenen Woche bereits gesenkt.

Die Nachfrage nach abgepackter Butter stieg daraufhin deutlich, wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft in Bonn berichtet. Ein großes Milchaufkommen und ein hoher Fettgehalt führen demnach zu fallenden Preisen.

Bei Butter gab es in den vergangenen Jahren große Preisschwankungen. Im Sommer 2023 zahlten Kunden für das billigste Päckchen Eigenmarken-Butter in den meisten Geschäften 1,39 Euro. Im Oktober 2024 war der Preis dann auf 2,39 Euro gestiegen. Butter war damit so teuer wie noch nie. Seit Februar sinken die Preise wieder.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
