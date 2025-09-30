Schwarzbuch 2025 So verbrennt der Staat Milliarden an Steuergeld

Von Amy Walker 30.09.2025

Zwergfledermäuse: Vier davon verhindern in Baden-Württemberg den Abriss einer Gemeindehalle. Für ihr neues Zuhause wird nun viel Geld ausgegeben. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Martin Grimm/imago-images-bilder)

Vom Leuchtturmprojekt zur Subventionsruine, von Ampel-Wirrwarr bis Opernsanierung: Quer durch Deutschland werden Steuermilliarden ausgegeben, die auf den zweiten Blick fragwürdig erscheinen.

Ob Hightech-Anlage, Kulturdenkmal oder Stadtmöblierung – überall sollen Investitionen Zukunft gestalten. Doch nicht selten endet der Traum vom Leuchtturmprojekt in Kostenexplosion, jahrelangen Verzögerungen oder absurden Mini-Farcen.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) dokumentiert jedes Jahr Fälle, die zeigen, wie aus guten Absichten teure Fehlschläge werden. Das diesjährige "Schwarzbuch" der öffentlichen Verschwendung lag t-online in Teilen vorab vor. Hier sind einige der aus Sicht des Steuerzahlerbundes größten und absurdesten Verschwendungsfälle.

Teure Träume für die Energiewende

Northvolt-Pleite (Schleswig-Holstein)

621 Millionen Euro mussten Bund und Land an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) überweisen, nachdem die geplante Batteriefabrik des schwedischen Herstellers Northvolt in Heide gescheitert war. Die Politik hatte sich von der Aussicht auf 3.000 neue Arbeitsplätze und die Nutzung von Windstrom blenden lassen, obwohl Fachleute vor der hohen Unsicherheit des Start-ups warnten. Heute ist die "Leuchtturm"-Baustelle eine Subventionsruine.

Der BdSt kritisiert, dass die zuständigen Minister keine Konsequenzen zu fürchten hätten, da das Ministergesetz Amtshaftungsfragen ausklammere: "Dass Minister in ihrer täglichen Arbeit Entscheidungsfreiheiten brauchen, ist unstrittig. Doch dürfen diese nicht in einen Freibrief münden, der die Klärung von Schadensersatzansprüchen bei vermeidbaren teuren Fehlentscheidungen verhindert."

Hybrid-Fähre "Welt ahoi!" (Lübeck-Travemünde)

Fünf Millionen Euro kostete die moderne Auto- und Passagierfähre mit Hybridantrieb. Seit November 2023 liegt sie am Kai – wegen technischer Mängel war nur ein dreitägiger Probebetrieb möglich. Stadtwerke und Hersteller streiten über Nachbesserung und Gewährleistung, die letzte Kaufpreisrate ist eingefroren. Bis Redaktionsschluss war noch immer unklar, wie es weitergeht.

Klärschlammvergasung (Koblenz)

17,5 Millionen Euro flossen in eine Anlage, die Klärschlamm in Strom und Wärme umwandeln sollte. Was nach einer guten Idee klang, entwickelte sich aber bald zu einer Investitionsruine. Denn es fehlt an genügend Klärschlamm, um die Anlage dauerhaft zu betreiben – man fragt sich, ob das in der Planungsphase nicht hätte auffallen müssen. Auch Personalmangel ist wohl für den Betrieb der Anlage ein Problem. Nach nur wenigen Betriebsmonaten steht die hochmoderne Technik seit Anfang 2023 still, verschlingt aber weiter rund 220.000 Euro Wartungskosten pro Jahr.

Bauprojekte, die nie zu Ende gehen