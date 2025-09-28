Staat drückt Zinsen So profitieren Bauherren von den neuen Programmen

Von t-online , llb 28.09.2025 - 10:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Holzhaus mit Solaranlage: KfW-Zinssenkung soll nachhaltiges Bauen erschwinglicher machen. (Quelle: Eloi_Omella)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Frischer Schwung für den Neubau: Mit neuen Förderkonditionen lockt der Staat private Bauherren. Diese Regeln gelten für die begehrten Förderungen.

Die Bundesregierung will den Bau klimafreundlicher Häuser erleichtern. Ab sofort sinken die Zinsen für zwei wichtige Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) deutlich. Bauherren können dadurch Kredite für den Neubau oder den Ersterwerb besonders energieeffizienter Gebäude zu deutlich günstigeren Konditionen aufnehmen.

Loading...

Das Ziel ist klar: mehr klimafreundlicher Wohnraum zu attraktiven Finanzierungskosten. Doch welche Voraussetzungen müssen private Bauherren erfüllen, um von den neuen Förderungen zu profitieren?

Zwei Wege zur Bauförderung

Für private Bauherren stehen zwei Förderwege offen: Klimafreundlicher Neubau (KFN) und Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN).

Das KFN-Programm fördert den Bau oder Ersterwerb von besonders energieeffizienten Wohn- und Nichtwohngebäuden. Voraussetzung ist der Effizienzhaus-Standard EH 40 , der nur 40 Prozent der Energie eines Standardhauses benötigt. Außerdem dürfen keine Öl-, Gas- oder Biomasse-Heizungen eingebaut werden. Wer zusätzlich das "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" nachweist, kann den maximalen Kreditbetrag von 150.000 Euro pro Wohneinheit ausschöpfen, ansonsten sind bis zu 100.000 Euro möglich.

fördert den Bau oder Ersterwerb von besonders energieeffizienten Wohn- und Nichtwohngebäuden. Voraussetzung ist der Effizienzhaus-Standard , der nur 40 Prozent der Energie eines Standardhauses benötigt. Außerdem dürfen keine Öl-, Gas- oder Biomasse-Heizungen eingebaut werden. Wer zusätzlich das "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" nachweist, kann den maximalen Kreditbetrag von 150.000 Euro pro Wohneinheit ausschöpfen, ansonsten sind bis zu 100.000 Euro möglich. Das KNN-Programm richtet sich an Bauherren im unteren Preissegment. Hier reicht der Effizienzhaus-Standard EH 55, ebenfalls ohne fossile Heiztechnik. Die Wohnfläche muss effizient genutzt sein: Bei 70 Quadratmetern sind beispielsweise drei Aufenthaltsräume nachzuweisen, bei 85 Quadratmetern vier. Auch hier liegt der maximale Kreditbetrag bei 100.000 Euro pro Wohneinheit.

In beiden Programmen erfolgt der Förderantrag über die Hausbank oder ein anderes Kreditinstitut bei der KfW. Die Zinssätze legt die KfW tagesaktuell nach Marktlage fest – ein entscheidender Vorteil für Bauherren, die von den gesenkten Konditionen profitieren wollen.

Verband: Zinsverbilligung könnte den Wohnungsbau beleben

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) bewertet die Zinsverbilligung als wichtigen Schritt, um den stockenden Wohnungsbau anzukurbeln. Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa spricht von einer Wachstumsinitiative, die Bauvorhaben erleichtert und neue Impulse für den Markt setzt. Entscheidend sei jedoch, dass die niedrigeren Zinssätze dauerhaft Bestand haben.

Darüber hinaus fordert der Verband, die geplante Förderung für den Effizienzhaus-Standard EH 55 zügig zu starten und im Bundeshaushalt 2026 solide abzusichern. Eine befristete Förderung könne helfen, den bestehenden Bauüberhang zu verringern und den Markt wieder in Schwung zu bringen.

Förderanträge über Hausbanken

Bauherren stellen den Förderantrag stets über ihre Hausbank oder ein anderes Kreditinstitut, das den Antrag an die KfW weiterleitet. Die staatliche Förderbank legt die Zinssätze täglich neu fest – abhängig von den aktuellen Kapitalmarktzinsen und den bereitgestellten Bundesmitteln.