Kreise: Merz lädt zu Autogipfel am 9. Oktober ein

Automobilbranche
Kreise: Merz lädt zu Autogipfel am 9. Oktober ein

Von dpa
Aktualisiert am 27.09.2025 - 16:52 UhrLesedauer: 1 Min.
Bundeskanzler Friedrich MerzVergrößern des Bildes
Merz lädt die Branche zum Autogipfel ein. (Archivbild) (Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Schichten werden gestrichen, Stellen vielerorts abgebaut: In der Autobranche herrscht Krisenstimmung. Der Bundeskanzler will das nun zur Chefsache machen.

Angesichts der Krise der Automobilindustrie will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Autogipfel am 9. Oktober einladen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Teilnehmen sollen demnach mehrere Minister, die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Autoindustrie, die großen Produzenten und Zulieferer sowie Vertreter der Arbeitnehmerseite. Merz hatte nach einem Koalitionsausschuss Anfang September ein solches Treffen angekündigt.

Die Autobranche hat mit einer Absatzflaute, Konkurrenz aus China und dem Wandel zur E-Mobilität zu kämpfen. Dazu kommt der Zollstreit mit den USA.

Viele Unternehmen fahren einen Sparkurs und bauen Stellen ab oder streichen Schichten. Ob Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche oder Audi: Alle verzeichneten zuletzt – teils heftige – Gewinneinbrüche. Der Autozulieferer Bosch kündigte erst am Donnerstag an, 13.000 weitere Stellen abbauen zu wollen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
CDUDeutsche Presse-AgenturFriedrich Merz
