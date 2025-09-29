t-online - Nachrichten für Deutschland
Gold kostet erstmals mehr als 3.800 Dollar

Sichere Anlage
Gold kostet erstmals mehr als 3.800 Dollar

Von dpa
29.09.2025 - 07:39 UhrLesedauer: 1 Min.
GoldVergrößern des Bildes
Der Goldpreis ist weiter gestiegen. (Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Der Anstieg beim Edelmetall ist in diesem Jahr bislang stärker als beim Bitcoin oder im Dax.

Der Goldpreis hat seine Rekordrally zum Wochenstart fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zog im frühen Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 3.809 US-Dollar an. Das Edelmetall war damit so teuer wie noch nie. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf bisher rund 45 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.

So verteuerte sich unter anderem die Digitalwährung Bitcoin seit Ende 2024 um knapp ein Fünftel. Der Dax, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf knapp 19 Prozent zulegen.

In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis fast 130 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben.

Hinzu kommt die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
