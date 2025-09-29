Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kaum gibt es in der Koalition den Vorschlag, den Pflegegrad 1 zu streichen, um die Kosten in der Pflegeversicherung zu drücken, wird er auch schon dementiert. Dabei ist es höchste Zeit für eine Diskussion.

Am Wochenende kam die Meldung, dass man in der Koalition über eine Abschaffung von Pflegegrad 1 nachdenke. Endlich mal ein handfester Vorschlag, egal, ob das jetzt die beste Idee ist oder nicht. Denn seit Monaten – nein, Jahren – fehlt es überhaupt an Ansätzen, wie man die Pflegeversicherung finanziell besser aufstellen kann.

Aber anstatt abzuwarten, wie die Resonanz ist, was Experten davon halten und welche Vor- und Nachteile der Vorschlag womöglich hätte – kurz, einen vernünftigen, ausgewogenen gesellschaftlichen Diskurs über ihn zu führen – kommt aus der SPD sofort das Dementi. Niemals werde man Leistungskürzungen hinnehmen, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Christos Pantazis.

Der Pflegeversicherung fehlen bis 2029 etwa 12 Milliarden Euro

Es ist zum Haareraufen. In der Pflegeversicherung werden 2026 zwischen zwei und drei Milliarden Euro fehlen. Der Bundesrechnungshof erwartet, dass diese Lücke bis 2029 auf sagenhafte zwölf Milliarden Euro ansteigen könnte, wenn man jetzt nicht gegensteuert. Selbst wenn für das kommende Jahr die drei Milliarden Euro noch zusammengekratzt werden sollten: Das System ist einfach marode. Es müssen endlich Vorschläge her. Die Ausgaben für die unterschiedlichen Pflegegrade zu konsolidieren, wäre da schon ein Anfang.

Auch die SPD kann sich vor den nackten Zahlen nicht verstecken. Indem sie aber jeden Vorschlag für Einsparungen sofort abschmettert und keinen einzigen Gegenvorschlag vorlegt, offenbart sie mal wieder ihre Mutlosigkeit.

Dabei kann es tatsächlich sein, dass dieser Vorschlag nicht sinnvoll ist. Gut möglich, dass die Abschaffung von Pflegegrad 1 nur dazu führt, dass Ärzte schneller den Pflegegrad 2 attestieren und damit kaum Geld gespart wird. Vielleicht sind viele der 860.000 Betroffenen wirklich auf diese Unterstützung angewiesen und ein Entzug der Leistungen hätte schwerwiegende Folgen. Aber ob das so ist, wird niemand mehr erfahren, weil die SPD keinesfalls auch nur darüber diskutieren will, eine Leistung zu kürzen.

Die SPD handelt ziemlich asozial

Mit dieser Abwehrhaltung ist die SPD übrigens nicht alleine, aber sie ist besonders anfällig dafür. Das liegt womöglich daran, dass sich die Sozialdemokraten als Anwalt der sozial Schwachen sehen und dem System in ihrer aktuellen Form sehr verbunden sind. Tatsächlich ist ihre Politik aber ziemlich asozial: Sehenden Auges legt sie die Füße hoch und tut absolut nichts, um die Finanzen in der Kranken- und Pflegeversicherung auf solide Beine zu stellen.