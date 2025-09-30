So sah Désirée Nick in den 90ern aus

Von Leon Bensch 30.09.2025 - 11:29 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Kreditkarten der Neobanken Revolut, C24 und Bunq: Mit Milliardeninvestitionen drängen Fintechs und Onlinebroker in den Markt. (Quelle: IMAGO/Michael Gstettenbauer/imago)

Digitale Banken und Broker wachsen rasant – was bedeutet das für Sparkassen und Co.? Der Konkurrenzkampf auf dem Finanzmarkt spitzt sich zu.

Im Bankensektor ist spürbar Bewegung. Die britische Digitalbank Revolut hat angekündigt, 11,5 Milliarden Euro in ihr Wachstum zu investieren und strebt eine stärkere Marktpräsenz in Deutschland an. Auch die niederländische Bunq sowie die Berliner Neobroker Trade Republic und Smartbroker erweitern ihr Angebot, buhlen mit verzinsten Konten und neuen Produkten um Kunden. Der Broker Scalable Capital hat sich mittlerweile sogar eine Vollbanklizenz gesichert – und ist damit selbst zur Bank aufgestiegen.

Was all diese Anbieter verbindet: Sie verzichten auf Filialen. Sämtliche Bankgeschäfte laufen über intuitiv bedienbare Apps – vollständig digital. Die zentrale Frage: Haben diese digitalen Herausforderer das Potenzial, die deutsche Bankenlandschaft grundlegend zu verändern?

Etablierte Banken noch immer deutlich größer

Trotz des rasanten Wachstums der Neobanken dominieren traditionelle Institute wie Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie große Privatbanken weiterhin den deutschen Markt. Allein die Sparkassen zählen rund 46 Millionen Kunden, die Genossenschaftsbanken etwa 30 Millionen und der Zusammenschluss von Deutscher Bank und Postbank rund 20 Millionen.

Zum Vergleich: Trade Republic überschritt im September 2025 erstmals die Marke von zehn Millionen registrierten Kunden. Anfang des Jahres waren es noch acht Millionen – ein deutliches Wachstum. Auch Neobanken wie N26, Revolut, Bunq sowie Broker wie Smartbroker und Scalable Capital verzeichnen dynamischen Zuwachs, liegen aber bei den Kundenzahlen noch klar hinter den etablierten Instituten.

Hinzu kommt ein entscheidender wirtschaftlicher Vorteil: Laut einer McKinsey-Studie, über die das "Handelsblatt" berichtete, lagern 84 Prozent aller Kundeneinlagen weiterhin bei klassischen Banken – ein massiver Vorteil im aktuellen Zinsumfeld, mit dem sich gutes Geld verdienen lässt.

Doch die Vormachtstellung zeigt erste Risse.

Girokonto-Eröffnungen: Neobanken holen rasant auf

Insbesondere bei Neukunden können die digitalen Anbieter punkten. Fast jedes zweite neu eröffnete Girokonto in Deutschland wird mittlerweile bei einer Neo- oder Direktbank eröffnet. Laut McKinsey lag dieser Anteil 2024 bei 45 Prozent. Dieser Trend hat sich laut der Studie im laufenden Jahr nicht verändert.

"Im Privatkundengeschäft ist es einigen Neo- und Direktbanken gelungen, mit ihren fokussierten, digitalen und nutzerfreundlichen Angeboten zu attraktiven Konditionen viele Kunden zu gewinnen und starke Marken aufzubauen", erklärt Ursula Weigl, McKinsey-Partnerin und Mitautorin der Studie. Besonders jüngere Zielgruppen – die digitalaffinen Millennials und die Generation Z – bevorzugen mobile, unkomplizierte Banklösungen.

Auch im Wertpapierbereich wächst der Einfluss der Digitalanbieter: Eine Umfrage des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) zeigt, dass bereits fast die Hälfte der Depotinhaber in Deutschland Neobroker nutzt. Angesichts ihrer noch jungen Marktpräsenz ist das ein beachtlicher Erfolg.

Wachstum ist für Neobanken überlebenswichtig

Neobanken und Neobroker sind allerdings nicht nur ehrgeizig. Sie müssen wachsen, um zu überleben. Denn:

Sie arbeiten mit niedrigen Margen und benötigen eine kritische Masse an Kunden, um Fixkosten für Technologie, Sicherheit und Compliance zu decken.

Nur durch Wachstum erreichen sie Skaleneffekte, steigern den Ertrag pro Kunde und können dem Wettbewerbsdruck besser standhalten.

Innovationen, etwa in den Bereichen Künstliche Intelligenz, automatisierte Beratung oder Personalisierung, sind teuer und nur bei entsprechendem Volumen finanzierbar.

Regulatorische Auflagen, z. B. beim Datenschutz oder bei der Bekämpfung von Geldwäsche, steigen kontinuierlich. Auch hier gilt: Je größer die Kundenbasis, desto besser lassen sich Kosten verteilen.

Viele Digitalbanken planen den internationalen Ausbau, besonders in Märkten mit niedriger Bankendurchdringung – ein Ziel, das erhebliche Ressourcen erfordert.

Die Hauptzielgruppe der Neobanken erwartet immer mehr Innovationen, Flexibilität und einfache Angebote rund um Geldanlage, Kredite, Versicherungen und Zahlungsdienste in einer App. Um diese Bedürfnisse zu bedienen, müssen die Anbieter in neue Produkte und Services investieren.

Auch der Wettbewerb untereinander wird immer intensiver. Um hier zu bestehen und neue Kunden zu gewinnen, entwickeln Neobanken und Broker eigene Digitalangebote, bieten attraktive Zinsen und Sparmöglichkeiten und nehmen neue Finanzprodukte in ihr Angebot auf.

Fragmentierung des Bankgeschäfts verändert den Wettbewerb