Neobroker verdrängen Klassiker Die stille Revolution im Bankensektor
Digitale Banken und Broker wachsen rasant – was bedeutet das für Sparkassen und Co.? Der Konkurrenzkampf auf dem Finanzmarkt spitzt sich zu.
Im Bankensektor ist spürbar Bewegung. Die britische Digitalbank Revolut hat angekündigt, 11,5 Milliarden Euro in ihr Wachstum zu investieren und strebt eine stärkere Marktpräsenz in Deutschland an. Auch die niederländische Bunq sowie die Berliner Neobroker Trade Republic und Smartbroker erweitern ihr Angebot, buhlen mit verzinsten Konten und neuen Produkten um Kunden. Der Broker Scalable Capital hat sich mittlerweile sogar eine Vollbanklizenz gesichert – und ist damit selbst zur Bank aufgestiegen.
Was all diese Anbieter verbindet: Sie verzichten auf Filialen. Sämtliche Bankgeschäfte laufen über intuitiv bedienbare Apps – vollständig digital. Die zentrale Frage: Haben diese digitalen Herausforderer das Potenzial, die deutsche Bankenlandschaft grundlegend zu verändern?
Etablierte Banken noch immer deutlich größer
Trotz des rasanten Wachstums der Neobanken dominieren traditionelle Institute wie Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie große Privatbanken weiterhin den deutschen Markt. Allein die Sparkassen zählen rund 46 Millionen Kunden, die Genossenschaftsbanken etwa 30 Millionen und der Zusammenschluss von Deutscher Bank und Postbank rund 20 Millionen.
Zum Vergleich: Trade Republic überschritt im September 2025 erstmals die Marke von zehn Millionen registrierten Kunden. Anfang des Jahres waren es noch acht Millionen – ein deutliches Wachstum. Auch Neobanken wie N26, Revolut, Bunq sowie Broker wie Smartbroker und Scalable Capital verzeichnen dynamischen Zuwachs, liegen aber bei den Kundenzahlen noch klar hinter den etablierten Instituten.
Hinzu kommt ein entscheidender wirtschaftlicher Vorteil: Laut einer McKinsey-Studie, über die das "Handelsblatt" berichtete, lagern 84 Prozent aller Kundeneinlagen weiterhin bei klassischen Banken – ein massiver Vorteil im aktuellen Zinsumfeld, mit dem sich gutes Geld verdienen lässt.
Doch die Vormachtstellung zeigt erste Risse.
Girokonto-Eröffnungen: Neobanken holen rasant auf
Insbesondere bei Neukunden können die digitalen Anbieter punkten. Fast jedes zweite neu eröffnete Girokonto in Deutschland wird mittlerweile bei einer Neo- oder Direktbank eröffnet. Laut McKinsey lag dieser Anteil 2024 bei 45 Prozent. Dieser Trend hat sich laut der Studie im laufenden Jahr nicht verändert.
"Im Privatkundengeschäft ist es einigen Neo- und Direktbanken gelungen, mit ihren fokussierten, digitalen und nutzerfreundlichen Angeboten zu attraktiven Konditionen viele Kunden zu gewinnen und starke Marken aufzubauen", erklärt Ursula Weigl, McKinsey-Partnerin und Mitautorin der Studie. Besonders jüngere Zielgruppen – die digitalaffinen Millennials und die Generation Z – bevorzugen mobile, unkomplizierte Banklösungen.
Auch im Wertpapierbereich wächst der Einfluss der Digitalanbieter: Eine Umfrage des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) zeigt, dass bereits fast die Hälfte der Depotinhaber in Deutschland Neobroker nutzt. Angesichts ihrer noch jungen Marktpräsenz ist das ein beachtlicher Erfolg.
Wachstum ist für Neobanken überlebenswichtig
Neobanken und Neobroker sind allerdings nicht nur ehrgeizig. Sie müssen wachsen, um zu überleben. Denn:
- Sie arbeiten mit niedrigen Margen und benötigen eine kritische Masse an Kunden, um Fixkosten für Technologie, Sicherheit und Compliance zu decken.
- Nur durch Wachstum erreichen sie Skaleneffekte, steigern den Ertrag pro Kunde und können dem Wettbewerbsdruck besser standhalten.
- Innovationen, etwa in den Bereichen Künstliche Intelligenz, automatisierte Beratung oder Personalisierung, sind teuer und nur bei entsprechendem Volumen finanzierbar.
- Regulatorische Auflagen, z. B. beim Datenschutz oder bei der Bekämpfung von Geldwäsche, steigen kontinuierlich. Auch hier gilt: Je größer die Kundenbasis, desto besser lassen sich Kosten verteilen.
- Viele Digitalbanken planen den internationalen Ausbau, besonders in Märkten mit niedriger Bankendurchdringung – ein Ziel, das erhebliche Ressourcen erfordert.
- Die Hauptzielgruppe der Neobanken erwartet immer mehr Innovationen, Flexibilität und einfache Angebote rund um Geldanlage, Kredite, Versicherungen und Zahlungsdienste in einer App. Um diese Bedürfnisse zu bedienen, müssen die Anbieter in neue Produkte und Services investieren.
- Auch der Wettbewerb untereinander wird immer intensiver. Um hier zu bestehen und neue Kunden zu gewinnen, entwickeln Neobanken und Broker eigene Digitalangebote, bieten attraktive Zinsen und Sparmöglichkeiten und nehmen neue Finanzprodukte in ihr Angebot auf.
Fragmentierung des Bankgeschäfts verändert den Wettbewerb
Eine wichtige Marktveränderung betrifft das Kundenverhalten: Immer mehr Menschen nutzen verschiedene Banken für unterschiedliche Zwecke. So wird etwa die Baufinanzierung bei einem Anbieter abgeschlossen, während für tägliche Zahlungen und Geldanlage andere genutzt werden.
"Das Gewinnen oder Halten der Hauptbankverbindung bleibt essenziell, ist aber nur ein Faktor für ein erfolgreiches Privatkundengeschäft", so Weigl. Banken müssten sich strategisch diverser aufstellen, um relevant zu bleiben.
Gerade Neobanken und Neobroker bedienen den Wunsch vieler junger Menschen, ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Mit nutzerfreundlichen Apps, günstigen Gebühren, höheren Zinsen als bei Konkurrenten, Sparfunktionen, Cashbacks und einem breiten Angebot von Aktien, ETFs, Anleihen bis hin zu komplizierten Hebelprodukten (Derivate) versuchen sie, sich erfolgreich von den klassischen Banken abzusetzen.
- Antwort auf US-Konkurrenz: Europas Banken starten Krypto-Offensive
- Kryptowährungen im Einzelhandel: Das steckt hinter dem neuen PayPal-Service
Anbieter wie Smartbroker, N26, Trade Republic, finanzen.net, zero oder Revolut ermöglichen inzwischen auch den Handel mit Bitcoin & Co. Durch gesetzliche Initiativen aus den USA gewinnt der Kryptomarkt zunehmend an Bedeutung, im Zahlungsverkehr und an der Börse.
Etablierte Banken mit großem Nachholbedarf
Viele traditionelle Banken haben diese Entwicklung verschlafen. Die Erste Group – größte Sparkasse Österreichs mit über 16 Millionen Kunden – räumt ein, dass der Trend zur digitalen Geldanlage weitgehend ohne die etablierten Player stattfindet.
Jetzt beginnen die großen Banken, aufzuholen:
- Sparkassen und Volksbanken planen gemeinsam mit DekaBank bzw. DZ Bank den Einstieg in den Kryptohandel – allerdings erst ab 2026.
- Die Deutsche Bank hat ihre Banking-App überarbeitet. Die neuen Funktionen sind seit dem 25. August verfügbar.
- Die Sparkassen haben eine eigene Trading-App entwickelt. Mit der S-Invest-App können Kunden rund um die Uhr Aktienstände checken, ihr Depot verwalten und Wertpapiere handeln.
- Die Commerzbank erwägt neue Anreizsysteme, etwa Gratis-Trades oder höhere Zinsen für Kunden, die mehrere hauseigene Produkte nutzen. Ziel: mehr sogenannte Cross-Sellings (Querverkäufe) und Kundenbindung.
Während überregionale Geldhäuser vor allem auf neue Technik und innovative Produkte setzen, betonen die Volks- und Raiffeisenbanken ihre genossenschaftliche Identität. Mit umfassender Beratung, einer breiten Produktpalette und starker lokaler Verankerung stellen sie ihre traditionellen Stärken heraus. Besonders Sicherheit und persönliche Betreuung – weit über reine Transaktionen hinaus – gelten für viele Kunden als entscheidende Unterschiede.
Neobanken hingegen sehen darin keinen Mehrwert. Für sie ist persönliche Beratung nicht nur zu teuer, sondern auch überflüssig: Aus ihrer Sicht lassen sich nahezu alle Kundenanliegen digital lösen. Ob dieser Verzicht auf Nähe und individuelle Betreuung langfristig ein Nachteil oder ein Wettbewerbsvorteil bleibt, entscheidet letztlich das Verhalten der Kunden.
Fazit: Konkurrenz belebt den Markt – doch neue Hürden warten
Neobanken und Neobroker wachsen nicht nur aus unternehmerischem Ehrgeiz, sondern aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Ihr Erfolg hängt davon ab, wie schnell und wie stark sie ihre Kundenbasis ausbauen – nur so können sie profitabel bleiben, investieren und regulatorische Hürden bewältigen.
Die größte Herausforderung aber steht wohl noch bevor: Ab Sommer 2026 soll das "Payment-for-Order-Flow" (PFOF) verboten werden – ein Geschäftsmodell, bei dem Broker Rückvergütungen von Handelsplätzen erhalten. Viele Neobroker finanzieren sich derzeit genau über diese Einnahmequelle.
Fällt sie weg, müssen neue Wege zur Finanzierung her – sonst lassen sich Gebühren von nur einem Euro pro Trade wohl nicht länger halten.
