Die Uhr tickt Pflegegrad 1 streichen? Berater empfehlen Teilabschaffung

Von t-online , wal 01.10.2025 - 13:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Frau im Rollstuhl: Viele Menschen mit Pflegegrad 1 benötigen offenbar gar keine Hilfen im Haushalt. (Quelle: xFlorianxGaertner/photothek.netx/imago-images-bilder)

Die Bundesregierung sucht nach Lösungen, um die Finanzen der Pflege- und Krankenversicherung zu sichern. Eine Abschaffung von Pflegegrad 1 steht wohl weiter im Raum.

In der Pflegeversicherung fehlen nach aktuellen Berechnungen für das Jahr 2026 um die drei Milliarden Euro. Bei den gesetzlichen Krankenkassen werden ähnliche große Finanzlücken beklagt. Die Bundesregierung möchte verhindern, dass Pflege- und Krankenkassenbeiträge zum Jahresbeginn erneut ansteigen. Bisher ist aber nicht klar, wie das kurzfristig ohne zusätzliche Mittel aus dem Bundeshaushalt gelingen soll.

Mitte Oktober sollen Entscheidungen fallen

Und die Uhr tickt: Mitte Oktober trifft sich der sogenannte Schätzerkreis, der berechnen soll, wie hoch die Beitragssätze rein rechnerisch ausfallen müssten. Zum 1. November werden dann die offiziellen Sätze auch aus dem Bundesgesundheitsministerium mitgeteilt.

Am Wochenende berichtete die "Bild"-Zeitung von einem Vorschlag zur Konsolidierung in der Pflegeversicherung, der angeblich im Gesundheitsministerium diskutiert wird: die Streichung des 2017 eingeführten Pflegegrads 1. Die SPD dementiert zwar, dass eine solche Leistungskürzung geplant sei, aber wie die "FAZ" berichtet, gehört in der Tat eine Teilabschaffung wohl zu den Empfehlungen von Experten, die die Gesundheitsministerin in diesen Fragen beraten soll.

Viele Menschen mit Pflegegrad 1 brauchen keine Haushaltshilfe

Wie die Zeitung berichtet, stammt der Vorschlag aus einem Papier einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit dem Namen "Zukunftspakt Pflege", dessen Ergebnisse am 13. Oktober vorgelegt werden sollen. Demnach soll der Pflegegrad 1 nicht gänzlich gestrichen werden. Geprüft werden solle aber, ob die Auszahlung der finanziellen Mittel wirklich sinnvoll sei.

Eine Frau hilft einer älteren Dame im Alltag. (Symbolbild) (Quelle: Halfpoint/getty-images-bilder) Leistungen des Pflegegrads 1 Personen mit leichten Einschränkungen der Mobilität oder die gelegentliche Hilfe bei der Körperpflege, beim Anziehen oder bei der Medikamenteneinnahme benötigen, erhalten einen monatlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 131 Euro für Unterstützungsleistungen im Alltag, zum Beispiel für Einkäufe oder Haushaltshilfen. Zusätzlich können bis zu 42 Euro für Pflegehilfsmittel erstattet werden. Weiterhin werden Umbaumaßnahmen, die zu einer Erleichterung des Alltags in der eigenen Wohnung führen, bezuschusst.

So würden der "FAZ" zufolge Gutachter immer wieder feststellen, dass Betroffene mit Pflegegrad 1 keine professionelle Unterstützung benötigen und selbst weiter putzen, kochen und einkaufen. Diejenigen, die unterstützt werden müssten, würden häufig von Angehörigen betreut. In dem Papier heiße es sogar, dass 36 Prozent der Betroffenen gar keine Leistungen aus der Pflegeversicherung benötigten.

Kurzum: Die 131 Euro im Monat würden vorrangig als finanzielle Unterstützung im Alltag betrachtet, was aber nicht Sinn und Zweck der Leistung ist. Diskutiert wird nun, ob man daher diese monatlichen Zahlungen streicht. Auf Antrag könnten Betroffene aber weiterhin Zuschüsse für Pflegehilfsmittel oder Umbaumaßnahmen erhalten.

Pflegebeiträge müssten um 0,1 Prozent angehoben werden

Das kann aber nicht die einzige Sparmaßnahme bleiben, denn allein damit werden keine zwei bis drei Milliarden Euro eingespart. Die Finanzlücke in der Pflegeversicherung soll bis 2029 sogar auf zwölf Milliarden Euro anwachsen – da müssen auch andere Vorschläge her.