Gehaltsvergleich: Ab diesem Gehalt sind Sie in Ihrem Bundesland reich

Folgen für Kreditkonditionen
Ab diesem Gehalt sind Sie in Ostdeutschland reich

Von Amy Walker
04.10.2025 - 07:27 UhrLesedauer: 2 Min.
Sparschwein
Im Osten bekommen Verbraucher beim Abschluss von Krediten schlechtere Zinskonditionen. (Symbolbild) (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)
Die Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung hoch. Das wirkt sich auch auf die Aufnahme von Krediten aus.

Wer in Ostdeutschland lebt und arbeitet, verdient auch 35 Jahre nach der Wende deutlich weniger Geld als jemand aus dem Westen. Im Gebiet der früheren Bundesrepublik lag das durchschnittliche Bruttogehalt einer neuen Auswertung zufolge im Jahr 2024 bei 4.810 Euro im Monat. In den sogenannten neuen Bundesländern lag der Bruttoverdienst bei 3.973 Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Der bundesweite Schnitt lag bei 4.701 Euro brutto.

Armut und Reichtum sehr unterschiedlich verteilt

Damit gelten deutlich unterschiedliche Schwellen für Armut und Reichtum in den deutschen Bundesländern. Destatis zufolge gilt man in Deutschland als arm, wenn man weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat. Reichtum beginnt hingegen dann, wenn man 200 Prozent oder mehr des Medianeinkommens hat. Für die unterschiedlichen Bundesländer in Deutschland ergeben sich folgende Grenzwerte:

BundeslandSchwelle zur ArmutSchwelle zum ReichtumMedianeinkommen
Schleswig-Holstein26.250 Euro/Jahr87.500 Euro/Jahr43.750 Euro/Jahr
Hamburg31.200 Euro/Jahr104.000 Euro/Jahr52.000 Euro/Jahr
Bremen28.650 Euro/Jahr95.500 Euro/Jahr47.750 Euro/Jahr
Niedersachsen26.850 Euro/Jahr89.500 Euro/Jahr44.750 Euro/Jahr
Nordrhein-Westfalen28.350 Euro/Jahr94.500 Euro/Jahr47.250 Euro/Jahr
Hessen30.150 Euro/Jahr100.500 Euro/Jahr50.250 Euro/Jahr
Rheinland-Pfalz27.150 Euro/Jahr90.500 Euro/Jahr45.250 Euro/Jahr
Saarland26.700 Euro/Jahr89.000 Euro/Jahr44.500 Euro/Jahr
Baden-Württemberg30.132 Euro/Jahr100.500 Euro/Jahr50.250 Euro/Jahr
Bayern30.000 Euro/Jahr100.000 Euro/Jahr50.000 Euro/Jahr
Berlin28.950 Euro/Jahr96.500 Euro/Jahr48.250 Euro/Jahr
Mecklenburg-Vorpommern23.700 Euro/Jahr79.000 Euro/Jahr39.500 Euro/Jahr
Brandenburg24.600 Euro/Jahr82.000 Euro/Jahr41.000 Euro/Jahr
Sachsen-Anhalt23.850 Euro/Jahr79.500 Euro/Jahr39.750 Euro/Jahr
Sachsen24.450 Euro/Jahr81.500 Euro/Jahr40.750 Euro/Jahr
Thüringen24.150 Euro/Jahr80.500 Euro/Jahr40.250 Euro/Jahr

Wichtig für den Hinterkopf: Hier geht es ausschließlich um Einkommensreichtum, nicht um Vermögensreichtum. Letzteres spielt in Deutschland allerdings eine viel größere Rolle. Insbesondere Immobilien sind ein zentraler Baustein der Vermögensbildung in Deutschland – wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, wird häufig schon als vermögend gezählt.

Ostdeutsche zahlen im Schnitt höhere Zinsen

Das Gehaltsgefälle zwischen Ost und West hat auch Folgen. Einer neuen Auswertung des Vergleichsportals Verivox zufolge erhalten Ostdeutsche aufgrund niedrigerer Gehälter schlechtere Konditionen bei Ratenkrediten: Die Zinsen sind im Schnitt höher und die geliehenen Geldsummen fallen niedriger aus.

Bei Abschluss eines Ratenkredits bei Verivox liegt das Medianeinkommen ostdeutscher Verbraucher im Schnitt bei monatlich 2.413 Euro, der Medianzinssatz beträgt hier 6,81 Prozent. Westdeutsche Kreditnehmer haben demnach ein Medianeinkommen von 2.700 Euro, deren Medianzinssatz beträgt dann 6,58 Prozent. Im Osten werden im Schnitt 16.359 Euro aufgenommen, im Westen sind es 17.396 Euro.

"Wer weniger verdient, kann mit seinem Gehalt auch nicht so hohe Kredite finanzieren. Wenn die angefragte Kredithöhe und die daraus resultierende Ratenbelastung die Finanzkraft übersteigt, würden die Banken eine Finanzierung ablehnen", erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Verwendete Quellen
  • Verivox-Pressemitteilung, liegt der Redaktion vorab vor
  • Eigene Berechnungen

Quellen anzeigen

