Folgen für Kreditkonditionen Ab diesem Gehalt sind Sie in West- und Ostdeutschland reich

Von Amy Walker Aktualisiert am 05.10.2025 - 09:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Im Osten bekommen Verbraucher beim Abschluss von Krediten schlechtere Zinskonditionen. (Symbolbild) (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung hoch. Das wirkt sich auch auf die Aufnahme von Krediten aus.

Wer in Ostdeutschland lebt und arbeitet, verdient auch 35 Jahre nach der Wende deutlich weniger Geld als jemand aus dem Westen. Im Gebiet der früheren Bundesrepublik lag das durchschnittliche Bruttogehalt einer neuen Auswertung zufolge im Jahr 2024 bei 4.810 Euro im Monat. In den sogenannten neuen Bundesländern lag der Bruttoverdienst bei 3.973 Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Der bundesweite Schnitt lag bei 4.701 Euro brutto.

Loading...

Armut und Reichtum sehr unterschiedlich verteilt

Damit gelten deutlich unterschiedliche Schwellen für Armut und Reichtum in den deutschen Bundesländern. Destatis zufolge gilt man in Deutschland als arm, wenn man weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat. Reichtum beginnt hingegen dann, wenn man 200 Prozent oder mehr des Medianeinkommens hat. Für die unterschiedlichen Bundesländer in Deutschland ergeben sich folgende Grenzwerte:

Bundesland Schwelle zur Armut Schwelle zum Reichtum Medianeinkommen Schleswig-Holstein 26.250 Euro/Jahr 87.500 Euro/Jahr 43.750 Euro/Jahr Hamburg 31.200 Euro/Jahr 104.000 Euro/Jahr 52.000 Euro/Jahr Bremen 28.650 Euro/Jahr 95.500 Euro/Jahr 47.750 Euro/Jahr Niedersachsen 26.850 Euro/Jahr 89.500 Euro/Jahr 44.750 Euro/Jahr Nordrhein-Westfalen 28.350 Euro/Jahr 94.500 Euro/Jahr 47.250 Euro/Jahr Hessen 30.150 Euro/Jahr 100.500 Euro/Jahr 50.250 Euro/Jahr Rheinland-Pfalz 27.150 Euro/Jahr 90.500 Euro/Jahr 45.250 Euro/Jahr Saarland 26.700 Euro/Jahr 89.000 Euro/Jahr 44.500 Euro/Jahr Baden-Württemberg 30.132 Euro/Jahr 100.500 Euro/Jahr 50.250 Euro/Jahr Bayern 30.000 Euro/Jahr 100.000 Euro/Jahr 50.000 Euro/Jahr Berlin 28.950 Euro/Jahr 96.500 Euro/Jahr 48.250 Euro/Jahr Mecklenburg-Vorpommern 23.700 Euro/Jahr 79.000 Euro/Jahr 39.500 Euro/Jahr Brandenburg 24.600 Euro/Jahr 82.000 Euro/Jahr 41.000 Euro/Jahr Sachsen-Anhalt 23.850 Euro/Jahr 79.500 Euro/Jahr 39.750 Euro/Jahr Sachsen 24.450 Euro/Jahr 81.500 Euro/Jahr 40.750 Euro/Jahr Thüringen 24.150 Euro/Jahr 80.500 Euro/Jahr 40.250 Euro/Jahr

Wichtig für den Hinterkopf: Hier geht es ausschließlich um Einkommensreichtum, nicht um Vermögensreichtum. Letzteres spielt in Deutschland allerdings eine viel größere Rolle. Insbesondere Immobilien sind ein zentraler Baustein der Vermögensbildung in Deutschland – wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, wird häufig schon als vermögend gezählt.

Ostdeutsche zahlen im Schnitt höhere Zinsen

Das Gehaltsgefälle zwischen Ost und West hat auch Folgen. Einer neuen Auswertung des Vergleichsportals Verivox zufolge erhalten Ostdeutsche aufgrund niedrigerer Gehälter schlechtere Konditionen bei Ratenkrediten: Die Zinsen sind im Schnitt höher und die geliehenen Geldsummen fallen niedriger aus.

Bei Abschluss eines Ratenkredits bei Verivox liegt das Medianeinkommen ostdeutscher Verbraucher im Schnitt bei monatlich 2.413 Euro, der Medianzinssatz beträgt hier 6,81 Prozent. Westdeutsche Kreditnehmer haben demnach ein Medianeinkommen von 2.700 Euro, deren Medianzinssatz beträgt dann 6,58 Prozent. Im Osten werden im Schnitt 16.359 Euro aufgenommen, im Westen sind es 17.396 Euro.