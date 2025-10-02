Kindergeld für Deutsche im Ausland: Wer Anspruch darauf hat

Mörder mehr als 20 Jahre später verurteilt

Auch deutsche Eltern im Ausland können unter bestimmten Bedingungen Kindergeld beziehen. Entscheidend ist der Steuerstatus und die jeweilige Tätigkeit.

Deutsche, die im Ausland wohnen und arbeiten, haben für ihren Nachwuchs unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Kindergeld. Darauf weist Irmgard Pirkl von der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg hin.

Demnach muss der Elternteil, der den Anspruch geltend macht, in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sein - oder auf Antrag als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt werden. Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind beispielsweise entsandte deutsche Staatsangehörige, die als Beamte, Richterinnen oder Soldaten im Ausland arbeiten und wohnen.