Auf Antrag verlängerbar Volljährig? In welchen Fällen es weiterhin Kindergeld gibt

Von dpa Aktualisiert am 03.10.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Volljährig und ausgezogen: Nur weil der Nachwuchs flügge wird, bedeutet das noch lange nicht zwangsläufig, dass es für diesen keinen Anspruch auf Kindergeld mehr gibt. (Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa-bilder)

Für den Nachwuchs gibt es in Deutschland Kindergeld, so viel ist klar. Was hingegen nicht jeder und jede auf dem Schirm hat: Nicht immer endet der Anspruch mit dem 18. Geburtstag des Kindes.

Ganz gleich, welches Einkommen und welches Vermögen Familien haben - Eltern erhalten für ihren Nachwuchs in Deutschland grundsätzlich Kindergeld. Seit Januar 2025 liegt die Leistung bei 255 Euro pro Monat und Kind. Dabei ist der Anspruch gar nicht ausschließlich auf Eltern limitiert. "Unter bestimmten Voraussetzungen haben auch Großeltern, Stiefeltern oder Pflegeeltern Anspruch auf Kindergeld", sagt Katharina Lorenz vom Landesverband Niedersachsen des Sozialverbands Deutschland.

Beantragt ist die Leistung bequem und einfach: Seit Anfang des Jahres 2024 erhalten Familien direkt nach der Geburt ihres Kindes ein Begrüßungsschreiben der Familienkasse mit einem QR-Code. "Der QR-Code führt über einen persönlichen Zugangscode direkt zu dem bereits größtenteils vorausgefüllten Onlineantrag auf Kindergeld", sagt Irmgard Pirkl von der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit.

Den Antrag können Familien komplett papierlos einreichen – möglich ist das auch über die E-Services der Familienkasse. Alternativ können sie den Kindergeldantrag schriftlich bei der Familienkasse einreichen. Der Antrag ist einmalig zu stellen. Dann zahlt die Familienkasse der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit das Kindergeld automatisch bis zum 18. Geburtstag. Doch auch über den 18. Geburtstag hinaus gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Kindergeld. Aber in welchen Fällen gilt das? Hier finden Sie wichtige Antworten zum Thema.

Bis zu welchem Lebensjahr des Kindes gibt es maximal Kindergeld?

Längstens bis zum 25. Geburtstag. Für Kinder zwischen 18 und 25 Jahren besteht Lorenz zufolge Anspruch auf Kindergeld, wenn beispielsweise das Kind eine allgemeinbildende Schule besucht, eine Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf macht oder ein Studium absolviert.

Kindergeld gibt es in dieser Altersspanne auch dann, wenn das Kind keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, sich aber aktiv darum bewirbt und bei der Arbeitsagentur beziehungsweise beim Jobcenter gemeldet ist. Ist das Kind unter 21 und bei einer Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet, gibt es ebenfalls Kindergeld.

Gibt es Kindergeld auch während des Wehrdienstes oder des Bundesfreiwilligendienstes?

Zumindest für einen Teil des Freiwilligen Wehrdienstes besteht Anspruch auf Kindergeld. "Der genaue Zeitrahmen richtet sich nach der Ausgestaltung des Freiwilligen Wehrdienstes", so Pirkl. Auch in den Laufbahngruppen der Bundeswehr kann man ihr zufolge für eine gewisse Zeit Kindergeld erhalten, etwa bei Soldaten auf Zeit. Kindergeld gibt es laut Pirkl auch während eines Bundesfreiwilligendienstes, wenn das Kind einen solchen im Sinne des Gesetzes leistet.

Was, wenn das Kind nach Schulabschluss noch keine weiteren Pläne für eine Ausbildung hat und zum Beispiel ein Jahr ins Ausland geht – gibt es auch dann Kindergeld?

Das kommt darauf an. Irmgard Pirkl nennt ein Beispiel: Handelt es sich um ein Au-pair-Verhältnis, das von einem theoretisch-systematischen Sprachunterricht mit mindestens zehn Unterrichtsstunden pro Woche begleitet wird, kann Anspruch auf Kindergeld bestehen.