Von Amy Walker 04.10.2025 - 14:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Unterseen in der Schweiz: Immer mehr Deutsche wandern ins Nachbarland aus. (Quelle: Sean Pavone/getty-images-bilder)

Für immer mehr Deutsche ist die Schweiz zum Sehnsuchtsort geworden. Ein häufig genannter Grund: das bessere Gehalt im Nachbarstaat.

Innerhalb von zehn Jahren sind 31.300 deutsche Staatsbürger dauerhaft in die Schweiz ausgewandert – eine Steigerung um 10,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt ermittelt hat. Insgesamt leben 323.600 Deutsche im Nachbarland, das mit Abstand das beliebteste Auswanderungsziel der Deutschen ist. An zweiter Stelle folgt Österreich, dann kommt Spanien.

Ein wichtiger Grund für die Wahl der Schweiz: Dort verdient man in der Regel wesentlich mehr Geld als hierzulande. Zwar sind auch die Lebenshaltungskosten der Schweizer deutlich höher, das scheint jedoch die meisten nicht abzuschrecken. Erleichtert wird das Auswandern in die Schweiz zusätzlich durch die Sprache. In vielen Regionen wird Deutsch gesprochen, sodass es kaum Probleme beim Spracherwerb gibt.

Diese Berufe sind in der Schweiz gefragt

Wer sich ebenfalls vorstellen könnte, Grenzgänger oder Auswanderer zu werden, den interessiert mutmaßlich, welche Berufe in der Schweiz besonders gefragt sind:

Handwerker (Elektriker, Schlosser, Dachdecker, Mechaniker)

Ingenieure und andere technische Berufe

Juristen und Notare

Personal im Gastgewerbe (Kellner, Hotelpersonal)

Fahrzeugführer

Reinigungspersonal

Buchhalter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Vertriebsmitarbeiter

Medizinisches Personal, Ärzte

Verwaltungspersonal

Dieses Gehalt können Sie in der Schweiz erwarten

In der Schweiz gibt es, genauso wie in Deutschland, regionale Unterschiede beim Gehalt. In den Ballungszentren um Basel, Zürich und Genf verdient man im Schnitt mehr, während in den bevölkerungsärmeren Regionen in der Zentralschweiz oder im Osten tendenziell etwas weniger gezahlt wird.

Das Schweizer Statistikamt listet die Bruttolöhne verschiedener Wirtschaftsbereiche auf seiner Webseite. Demnach ist im Median mit folgenden monatlichen Gehältern je Sektor zu rechnen:

Verarbeitendes Gewerbe: 6.639 CHF (= 7.100 Euro)

Energieversorgung: 6.717 CHF (= 7.200 Euro)

Baugewerbe: 6.410 CHF (= 6.800 Euro)

Gastgewerbe: 4.587 CHF (= 4.900 Euro)

Information und Kommunikation: 9.131 CHF (= 9.700 Euro)

Finanzen und Versicherungen: 9.882 CHF (= 10.500 Euro)

Verwaltung: 8.483 CHF (= 9.000 Euro)

Erzieher, Lehrer: 8.577 CHF (= 9.100 Euro)

Gesundheitswesen: 6.609 CHF (= 7.000 Euro)

Je nach Berufserfahrung und Ausbildung können die Gehälter auch stark von den hier genannten Werten abweichen. Die Angabe im Median bedeutet, dass hier die genaue Mitte dessen abgebildet wird, was Personen innerhalb der Branche verdienen; es gibt also genauso viele Menschen in dem Berufsfeld, die mehr verdienen, als solche, die weniger verdienen.