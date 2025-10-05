t-online - Nachrichten für Deutschland
IT-System am Flughafen BER nach Cyberattacke repariert

Luftverkehr
IT-System am Flughafen BER nach Cyberattacke repariert

Von dpa
Aktualisiert am 05.10.2025 - 12:35 UhrLesedauer: 1 Min.
Blick in den BERVergrößern des Bildes
Der Hackerangriff legte am BER elektronische Systeme lahm, die für die Passagier- und Gepäckabfertigung genutzt werden. (Archivbild) (Quelle: Michael Ukas/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Nach einem Hackerangriff auf den Check-in und andere Systeme arbeitet der Flughafen BER seit Wochen nicht im Normalbetrieb. Nun gibt es eine gute Nachricht für Fluggäste.

Gut zwei Wochen nach einem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister am Hauptstadtflughafen BER ist der Schaden am elektronischen System der Passagierabfertigung behoben. "Das zentrale System des Dienstleisters Collins Aerospace ist seit Sonntagmorgen wieder am Netz", sagte eine BER-Sprecherin auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

IT-Fachleute der Flughafengesellschaft hätten am Wochenende damit begonnen, umfangreiche Sicherheitstests durchzuführen. Diese seien bislang erfolgreich verlaufen. "Ab Montag erfolgt die schrittweise Wiederanbindung der Fluggesellschaften an das System", so die Sprecherin.

Cyberattacke legte elektronische Systeme lahm

Die Check-in-Schalter und Boarding-Gates werden dann schrittweise nach einem abgestimmten Wiederinbetriebnahme-Plan angeschlossen. Dann dürfte sich auch die Lage für Reisende normalisieren, die zuletzt längere Wartezeiten bei Check-in, Boarding und in der Gepäckausgabe hinnehmen mussten.

Der Flughafen-Dienstleister war am 19. September Opfer des Cyberangriffs geworden. Betroffen waren mehrere Airports in Europa. Der Hackerangriff legte am BER elektronische Systeme lahm, die für die Passagier- und Gepäckabfertigung genutzt werden.

Betroffen waren nicht zuletzt die Check-in-Schalter. Die Airlines behalfen sich seither damit, das Einchecken der Passagiere zum Teil per Hand zu erledigen, zum Teil mit externer Technik.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
BERCyberangriffCyberattackeDeutsche Presse-AgenturFlughafenHackerangriff
