Schritt-für-Schritt-Anleitung Probleme bei Schadenregulierung: Was Versicherte tun können

Wenn die Versicherung nach einem Schaden nicht zahlt, hilft oft ein klarer Fahrplan. Was Versicherte Schritt für Schritt tun können – von Nachfragen bis zur Ombudsfrau.

Ein Schadenfall ist eingetreten, man meldet ihn der Versicherung. Die wiederum meldet sich womöglich nicht zurück und leistet auch nicht. Zwar gibt es Julia Alice Böhne vom Bund der Versicherten zufolge keine bestimmte Frist, innerhalb derer ein Versicherer zahlen muss. Andererseits dürfe ein Versicherer eine Leistungsprüfung aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen.

Für Versicherte kann eine solche Hängepartie aber mindestens nervenaufreibend sein. Was also können Betroffene tun? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Schritt 1: Versicherungsvertrag lesen

Versicherungsnehmerinnen und -nehmern sei im Alltag oft gar nicht bewusst, gegen welche Gefahren sie eigentlich versichert sind und gegen welche nicht. Das sagt Prof. Oliver Brand, Rechtswissenschaftler und Professor an der Universität Mannheim. Daher sollten sie spätestens im Schadenfall den Versicherungsvertrag noch einmal in Ruhe durchlesen und überprüfen, ob die Versicherung überhaupt für den eingetretenen Schaden aufkommen muss – und wenn ja, in welchem Umfang.

"Sind die Vertragsbedingungen in schwer verständlichem Juristendeutsch abgefasst, können Chatbots wie ChatGPT helfen, dass der Text für den Lesenden verständlich wird", so Brand.

Versicherungen wie etwa die Gebäudeversicherung leisten oft nicht, wenn der Schaden durch grobe Fahrlässigkeit des Versicherten zustande gekommen ist. Zum Beispiel, wenn man die Wohnung verlässt und vergessen hat, den Herd auszustellen. Kommt es zu einem Brand, stehen Betroffene mitunter schutzlos da.

Mann kann sich aber auch gegen Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit entstehen, zu versichern. Eine solche Klausel lässt sich Brand zufolge oft auch noch nach Vertragsschluss vereinbaren.

Schritt 2: Sachbearbeiter bei der Versicherung kontaktieren

Stellt sich heraus, dass man tatsächlich gegen den eingetretenen Schaden abgesichert ist, die Versicherung sich bislang aber nicht zur Schadenmeldung geregt hat, ist in vielen Fällen die einfach Nachfrage der beste Weg. Also zunächst den zuständigen Sachbearbeiter oder die zuständige Sachbearbeiterin formlos zu kontaktieren. In sachlichem Ton sollte man sich dann nach dem Bearbeitungsstand erkundigen. "Das ist etwa telefonisch oder per Mail möglich", sagt Brand.

Schritt 3: Der Versicherung eine Frist setzen

Lassen Rückmeldung oder Zahlung der Versicherung weiter auf sich warten, sollte man der Versicherung schriftlich eine Frist von nicht weniger als 14 Tagen setzen, rät Brand.

Schritt 4: Versicherungsombudsfrau einschalten

Bestehen die Probleme bei der Schadenregulierung fort und sind die Fronten zwischen Versicherungsnehmer und Versicherung verhärtet, kann man sich an die Versicherungsombudsfrau wenden. Derzeitige Leiterin der Ombudsstelle, in der Versicherungskaufleute und Volljuristen tätig sind, ist Sibylle Kessal-Wulf.