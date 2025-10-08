Hier wird das Parken deutlich teurer

Von Leon Bensch 08.10.2025 - 13:24 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Goldbarren: Der Anstieg über 4.000 US-Dollar je Feinunze zeigt, wie stark Gold in Krisenzeiten von Anlegern nachgefragt wird. (Quelle: mattjeacock)

Gold ist gefragt wie selten zuvor, ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. Was hinter der Rally steckt und welche Investments sich jetzt lohnen könnten.

In einer atemberaubenden Rally hat der Goldpreis erstmals die historische Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze überschritten. Ein Meilenstein, der selbst erfahrene Marktbeobachter staunen lässt.

Am frühen Mittwochmorgen notierte Gold sogar zeitweise bei 4.036 US-Dollar – ein Plus von rund 54 Prozent seit Jahresbeginn. Damit hat das Edelmetall Aktienindizes, Anleihen und auch Kryptowährungen weit hinter sich gelassen. Der Run zeigt: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit gewinnt das weltweit älteste Wertaufbewahrungsmittel wieder massiv an Bedeutung.

Doch was steckt hinter dieser außergewöhnlichen Preisrally? Und wie können Anleger am einfachsten an der Entwicklung des Goldpreises teilhaben, ohne selbst Barren oder Münzen in teuren Schließfächern oder Tresoren zu lagern?

Gründe für den Anstieg

Der Rekordlauf des Goldpreises hat mehrere Ursachen – ökonomische wie politische. Drei Faktoren stechen dabei besonders hervor:

Stillstand in den USA: Der Government Shutdown führt zu Unsicherheit an den Finanzmärkten. Weil wichtige Wirtschaftsdaten fehlen, setzen Anleger auf Sicherheit und erwarten zugleich baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed um zunächst 0,25 Prozentpunkte.

Der Government Shutdown führt zu Unsicherheit an den Finanzmärkten. Weil wichtige Wirtschaftsdaten fehlen, setzen Anleger auf Sicherheit und erwarten zugleich baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed um zunächst 0,25 Prozentpunkte. Politische Spannungen weltweit: Unruhen in Frankreich und Japan befeuern die Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" Gold. "Steigende Unsicherheiten führen in der Regel zu einem Anstieg des Goldpreises", erklärt Analyst Tim Waterer. Unterstützt wird die Rally zudem von Zentralbankkäufen, ETF-Zuflüssen und einem schwachen Dollar.

Unruhen in Frankreich und Japan befeuern die Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" Gold. "Steigende Unsicherheiten führen in der Regel zu einem Anstieg des Goldpreises", erklärt Analyst Tim Waterer. Unterstützt wird die Rally zudem von Zentralbankkäufen, ETF-Zuflüssen und einem schwachen Dollar. Angst, den Boom zu verpassen: Die Furcht, nicht mehr rechtzeitig einzusteigen, treibt weitere Investoren ins Edelmetall. Banken wie Goldman Sachs und UBS haben ihre Preisziele angehoben. Und auch andere Edelmetalle wie Silber oder Platin profitieren vom Goldrausch.

Wie Anleger an der Goldentwicklung teilhaben können

Die jüngste Rally über die 4.000-Dollar-Marke markiert nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern zeigt auch das Vertrauen vieler Anleger, dass Gold seinen Platz als Krisenwährung und Wertaufbewahrungsmittel behauptet.

Doch wer von diesem Boom profitieren will, steht vor einer praktischen Frage: Wie können Anleger an der Entwicklung des Goldpreises teilhaben, ohne selbst Barren oder Münzen zu lagern?

1. Gold-ETFs und -ETCs: Einfach, flexibel und günstig zu handeln

Wer nicht mit Barren oder Münzen handeln will, kann über börsengehandelte Produkte in Gold investieren. Besonders beliebt sind sogenannte ETCs (Exchange Traded Commodities). Sie funktionieren ähnlich wie ETFs (Exchange Traded Funds), sind jedoch speziell für Rohstoffe konzipiert.

Ein Gold-ETC bildet den Preis des Edelmetalls nahezu eins zu eins ab. Das Anlagevolumen ist mit physischem Gold hinterlegt, das der Emittent in Tresoren verwahrt. So sichern sich Anleger einen direkten Bezug zum Goldpreis, ohne selbst Gold lagern zu müssen. Die Produkte sind an der Börse jederzeit handelbar, die jährlichen Verwaltungskosten liegen meist unter 0,4 Prozent.

Ein wichtiger Punkt ist die Währungsrelation: Gold wird in US-Dollar gehandelt. Steigt der Dollar gegenüber dem Euro, profitieren europäische Anleger zusätzlich. Fällt er, kann das die Rendite schmälern. Einige Produkte, sogenannte währungsgesicherte ("hedged") ETCs, gleichen diese Schwankungen aus, sind dafür aber etwas teurer.

Beispiele etablierter Gold-ETCs:

iShares Physical Gold ETC (ISIN: IE00B4ND3602) – günstig und weltweit handelbar

(ISIN: IE00B4ND3602) – günstig und weltweit handelbar Xetra-Gold (ISIN: DE000A0S9GB0) – in Deutschland besonders beliebt

(ISIN: DE000A0S9GB0) – in Deutschland besonders beliebt Invesco Physical Gold A (ISIN: IE00B579F325) – solide Performance, niedrige Kosten

(ISIN: IE00B579F325) – solide Performance, niedrige Kosten WisdomTree Physical Gold (ISIN: JE00B1VS3770) – hohes Fondsvolumen

(ISIN: JE00B1VS3770) – hohes Fondsvolumen Xtrackers Physical Gold Euro Hedged (ISIN: DE000A1EK0G3) – währungsgesichert