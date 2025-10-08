Preise Kartellamt leitet Verfahren gegen Temu ein

Von dpa Aktualisiert am 08.10.2025 - 14:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Online-Marktplatz Temu ist bei Verbrauchern beliebt. (Quelle: Hannes P Albert/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Online-Marktplatz Temu ist bei Verbrauchern beliebt und dennoch umstritten. Nun gerät er ins Visier der deutschen Wettbewerbshüter.

Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen den Konzern Whaleco Technology Limited eingeleitet, der hinter der Online-Plattform Temu steht. Die auf dem Marktplatz geltenden Konditionen für Händler sowie weitere Verhaltensweisen von Temu gegenüber den Anbietern sollen überprüft werden, heißt es in einer Mitteilung.