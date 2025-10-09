Außenhandel Wenig Hoffnung auf Aufschwung: Exporte schrumpfen weiter

Die Geschäfte für Deutschlands Exporteure auf ihrem wichtigsten Markt USA laufen seit Monaten schlecht. (Symbolbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Zollstreit mit den USA, Billig-Konkurrenz aus China und düstere Prognosen im Maschinenbau: Warum für viele Unternehmen aktuell kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist.

Die Serie von Rückschlägen für die Exportnation Deutschland setzt sich fort. Zollkonflikte bremsen im fünften Monat in Folge die Geschäfte im wichtigen US-Markt, wachsende Konkurrenz aus China setzt "Made in Germany" zusätzlich zu. In Schlüsselbranchen wie dem Maschinenbau wächst der Pessimismus: Viele Unternehmen rechnen im laufenden Jahr mit rückläufigen Umsätzen und sehen sich zum Personalabbau gezwungen - auch wegen der Dauerkrise in der Automobilindustrie.

Zwar gingen auch im August die meisten deutschen Ausfuhren in die USA. Es gab jedoch den fünften monatlichen Rückgang in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilt - und zugleich den niedrigsten Wert seit November 2021.

Mit einem Warenwert von 10,9 Milliarden Euro waren die deutschen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten im August kalender- und saisonbereinigt um 2,5 Prozent niedriger als im Juli 2025 und um 20,1 Prozent geringer als ein Jahr zuvor. Die aggressive Zollpolitik der Regierung von US-Präsident Donald Trump wird zunehmend zur Belastung für die exportorientierte deutsche Wirtschaft.

Sind höhere EU-Zölle die richtige Antwort?

Eine "zunehmende Abschottung der EU" sei nicht die Lösung, warnt der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). Die EU-Kommission hatte jüngst angekündigt, dass sie die hiesige Stahlindustrie mit einem auf 50 Prozent verdoppelten Zollsatz vor Billig-Konkurrenz aus Ländern wie China schützen will. Hohe Zölle verteuerten Produkte und schadeten letztlich allen, warnt BGA-Präsident Dirk Jandura und fordert: "Europa braucht Investitionen in Resilienz und Diversifizierung – nicht in Mauern um den Binnenmarkt."

"Nachhaltiger Aufschwung nicht in Sicht"

Volkswirte gehen davon aus, dass sich der Abwärtstrend im US-Geschäft noch einige Zeit fortsetzen wird. Die jüngste Stimmungsumfrage des Münchner Ifo-Instituts im September ergab zwar ein deutlich positiveres Bild in der deutschen Exportwirtschaft als im August. "Ein nachhaltiger Aufschwung ist allerdings noch nicht in Sicht", relativierte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Im August liefen auch die Geschäfte mit den Partnerländern der Europäischen Union für Deutschlands Exporteure schlechter. Auf dem chinesischen Markt ging es dagegen wieder etwas aufwärts.