Oxfam: Milliardäre in der EU werden immer reicher

Von dpa Aktualisiert am 09.10.2025 - 11:19 Uhr

Die Superreichen häufen laut Oxfam immer mehr Vermögen an. (Symbolbild) (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Das Vermögen der EU-Milliardäre wächst rasant: Oxfam meldet einen deutlichen Anstieg in nur sechs Monaten. Auch die Zahl der Milliardäre in der EU ist demnach gestiegen.

Die Milliardäre in der Europäischen Union werden immer reicher. Wie die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam mitteilte, ist das Vermögen der Milliardäre in der EU in der ersten Jahreshälfte um 405 Milliarden Euro gewachsen. Im März 2025 lebten demnach in der EU 487 Milliardärinnen und Milliardäre, 39 mehr als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr gab es damit durchschnittlich alle neun Tage einen Superreichen mehr in der Europäischen Union.

"Die reichsten 3.600 Menschen in der EU besitzen so viel Vermögen wie die ärmsten 181 Millionen Menschen in der EU, was in etwa der Gesamtbevölkerung Deutschlands, Italiens und Spaniens entspricht", teilte Oxfam mit. Dem Bericht der Organisation liegen Daten aus verschiedenen Quellen zugrunde. So führte Oxfam unter anderem Forbes-Schätzungen zum Vermögen von Milliardären und Informationen aus der Datenbank World Inequality Database zusammen.