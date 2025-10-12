Wenn die Rendite verlockt Undurchsichtige Finanzprodukte: Vorsicht ist angesagt

Manche Altersvorsorge-Produkte locken mit hohen Renditen - sind dabei aber nicht selten schwer durchschaubar. Ein Wirtschaftsprofessor gibt Tipps, wie mit solchen Vehikeln umzugehen ist.

Auf der Suche nach einem Finanzprodukt für die Altersvorsorge? Immer wieder locken Produkte, die eine satte Rendite versprechen. Doch mitunter sind diese Produkte derart kompliziert, dass sie für Laien kaum verständlich sind.

"Wer zum Beispiel bei einem Beratungsgespräch ein solches Finanzprodukt angeboten bekommt, sollte sich dessen Funktionsweise genau erklären lassen und gegebenenfalls nachhaken", rät Wirtschaftsprofessor Michael Heuser vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung.