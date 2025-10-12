Früh starten, klug sparen So geht"s in 7 Schritten zur soliden Altersvorsorge

Von dpa Aktualisiert am 13.10.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Wer sorglos in die Zukunft schauen möchte, sollte rechtzeitig Geld fürs Alter beiseitelegen. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Es ist kein Kann, sondern ein Muss: die private Altersvorsorge. Wie man Geld für den Lebensabend am besten anspart.

Ohne private Altersvorsorge geht"s heutzutage nicht mehr. Denn die gesetzliche Rente allein wird eines Tages für viele Menschen nicht ausreichen, um den Lebensstandard zu halten. Trotzdem schieben viele das Sparen fürs Alter auf. Das kann wertvolle Rendite kosten. Also wie geht man die Altersvorsorge am besten an?

Generell gilt: Je früher man mit dem Sparen fürs Alter anfängt, desto besser. "Das ist grundsätzlich auch mit kleinen Beträgen von 50 Euro oder noch weniger möglich", sagt Wirtschaftsprofessor Michael Heuser. Die Sparrate lässt sich oft dynamisch an die Lebensbedingungen anpassen. Wer in jungen Jahren damit anfängt, vielleicht 50 Euro monatlich fürs Alter zu sparen, kann den Betrag mit steigendem Einkommen erhöhen.

Aber auch noch im höheren Lebensalter kann man noch etwa mit Aktienfonds- oder börsengehandelten Indexfonds (ETF = Exchange Traded Fund) aufholen. "Man muss dann allerdings mit einer höheren Sparrate einsteigen, um eine angenommene Rentenlücke zu schließen", so Heuser, der wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) in Frankfurt ist.

Welche 7 Schritte für die private Altersvorsorge nach und nach zu gehen sind.

Schritt 1: Einen Notgroschen ansparen und Kredite tilgen, erst dann investieren

Bevor es mit dem Sparen fürs Alter losgehen kann, sollte man einen Notgroschen für alle Fälle beiseitelegen. So muss man etwa für eine Autoreparatur oder andere unerwartet auftretende Ausgaben keinen Kredit aufnehmen. Der Notgroschen sollte dabei etwa drei bis fünf Netto-Monatsgehälter umfassen, auf die man schnell zurückgreifen kann, empfiehlt Thomas Mai von der Verbraucherzentrale Bremen. Dieses Geld kann zum Beispiel auf einem gut verzinsten Tagesgeldkonto oder in einem Geldmarkt-ETF angelegt werden.

Zudem ist es wichtig, noch vor dem Sparen fürs Alter zum Beispiel Konsumschulden zurückzuzahlen, also Kredite für das Auto, Kleidung oder Reisen abzulösen und gegebenenfalls auch den Überziehungskredit des Girokontos auszugleichen.

Schritt 2: Risiken absichern

Bestimmte Ereignisse, auf die man keinen Einfluss hat, können einen in den finanziellen Ruin treiben. Beispielsweise können eine schwere Erkrankung oder ein Unfall dazu führen, dass man den Job nicht mehr in vollem Umfang ausüben kann. "Damit dann trotzdem Geld aufs Konto fließt und man die Lebenshaltungskosten bestreiten kann, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung unabdingbar", so Heuser.

Eine weitere wichtige Versicherung ist die private Haftpflichtversicherung - sie schützt vor den finanziellen Folgen von Schäden, die man anderen versehentlich zufügt. Wer eine solche Versicherung nicht hat, haftet mit seinem Privatvermögen für entstandene Schäden.

Schritt 3: Rentenlücke ermitteln