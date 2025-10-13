Welthandel Chinas Außenhandel legt im September unerwartet stark zu

Chinas Wirtschaft setzt für Wachstum auf Exporte. (Symbolbild) (Quelle: Uncredited/CHINATOPIX via AP/dpa/dpa-bilder)

Chinas Außenhandelsdaten für September überraschen die Analysten. Wie die Volksrepublik ihr Exportwachstum trotz Handelskrieg mit den USA sichert und wie der Handel mit Deutschland verlief.

Chinas Außenhandel hat trotz des laufenden Handelsstreits mit den USA im September deutlich an Fahrt gewonnen. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Ausfuhren gemessen in US-Dollar um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Parallel wuchsen die Einfuhren um 7,4 Prozent. Der Handelsüberschuss betrug demnach rund 90,45 Milliarden US-Dollar (derzeit etwa 77,8 Milliarden Euro).

Damit übertraf der Außenhandel der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt die Erwartungen von Analysten. Die Einfuhren erreichten ihre höchste Wachstumsrate seit April 2024. Marktbeobachter hatten im Vorfeld einen Exportanstieg im September von etwa 6 Prozent und ein Import-Zuwachs von lediglich 1,5 Prozent erwartet.

So begründet China seine Exportraten

Dass Chinas Exporte trotz der globalen Handelsschwierigkeiten stetig zulegen, begründete der Zoll unter anderem mit den seit acht Jahren wachsenden Exporten des produzierenden Gewerbes. Auch trügen Ausfuhren von Hightech-Produkten wie Elektroautos oder Landmaschinen zu der Entwicklung bei, sagte Zoll-Vizeminister Wang Jun.

Chinas Handel zeigt sich damit trotz des Handelskonflikts mit Washington widerstandsfähig, nachdem die Ausfuhren in den wichtigsten Konsumentenmarkt USA eingebrochen sind. Im September sanken die Exporte dorthin (minus 27 Prozent) und die Importe (minus 16,1 Prozent) verglichen mit einem Jahr zuvor wieder deutlich.

Liste der US-China-Streitthemen wird länger

Im Zollstreit gilt derzeit zwar eine Pause. Vor wenigen Tagen drohte US-Präsident Donald Trump jedoch mit weiteren Zöllen in Höhe von 100 Prozent ab dem 1. November und mit der Beschränkung von Software-Exporten nach China. Peking will dagegen die Schlinge bei seltenen Erden enger ziehen: Weitere fünf von den 17 Elementen sollen nur noch gegen Genehmigung exportiert werden können. Die Maßnahmen dürften viele Branchen und die Rüstungsindustrie außerhalb Chinas deutlich treffen.

"Selbst deutsche Unternehmen, deren Produkte nur minimale Mengen seltener Erden enthalten, fallen nun ausdrücklich unter die neuen Exportkontrollen", sagte Maximilian Butek, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Ostchina. Die Schwelle sei so niedrig, dass die Vorschrift praktisch flächendeckend greife. "Gerade jetzt ist ein engerer Austausch zwischen der deutschen und chinesischen Regierung gefragt und mehr Tempo bei den Exportgenehmigungen nötig", sagte er.