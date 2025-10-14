Spielwaren Buchhändler Thalia will eigene Spielzeug-Geschäfte eröffnen

Von dpa Aktualisiert am 14.10.2025 - 17:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Buchhandelskette Thalia will demnächst einen ersten eigenen Spielwaren-Laden eröffnen. Er soll in Lüdenscheid entstehen, nicht weit weg von der Unternehmenszentrale in Hagen. (Archivbild) (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Immer mehr klassische Spielwarenhändler werfen das Handtuch. Der Buchhändler Thalia möchte die Angebotslücke füllen. Nach dem Kauf von zwei Ketten plant er jetzt auch eigene Läden.

Die Buchhandelskette Thalia baut ihr Spielzeuggeschäft weiter aus. Nach der Übernahme von zwei Spielwarenketten sowie Einzelgeschäften will das Unternehmen im November ein erstes eigenes Spielwaren-Fachgeschäft eröffnen. Es soll unter dem Namen "Thalia Spielzeit" in einem Einkaufszentrum im westfälischen Lüdenscheid entstehen, wie Thalia in Hagen berichtete. "Weitere wird es geben", sagte eine Firmensprecherin. Weitere Standorte stünden aber noch nicht fest.

Loading...

Thalia-Chef Ingo Kretzschmar will die Eröffnung auch als "gesellschaftliches Signal" verstanden wissen: "Denn viele klassische Spielwarenhändler ziehen sich vielerorts aus den Innenstädten zurück." Dieser Entwicklung wolle man entgegenwirken.

Auch Spielwaren-Ketten Krömer und Toysino gehören zu Thalia

Thalia hat erst jüngst die Spielwarenketten Krömer und Toysino mit 39 Standorten übernommen. Auch zwei einzelne Spielzeug-Fachgeschäfte in Münster gehören zu Thalia.

Das Unternehmen berichtete, dass man weiter auf Wachstumskurs sei. So sei der Umsatz von Thalia und seiner Partnerunternehmen im Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) um 14 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Zum Gewinn machte die von mehreren Familien geführte Firma keine Angaben.