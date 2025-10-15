IWF warnt vor KI-Blase

Was Anleger freut, bereitet Ökonomen Sorgen: Der IWF warnt, dass die Begeisterung für führende KI-Unternehmen die Marktkonzentration weiter verschärfen und die Preise von Risikoanlagen "deutlich über die fundamentalen Werte" hinaustreiben könnte. Die Frage ist nicht mehr, ob KI die Wirtschaft verändert, sondern ob sich die Investitionen in Milliardenhöhe für die Unternehmen auch lohnen.

Zudem wirken sich geopolitische Einflüsse zunehmend bremsend auf das weltweite Wirtschaftswachstum aus. Der IWF gibt zu bedenken, dass Handelskonflikte, hohe Staatsdefizite und protektionistische Maßnahmen die Stabilität des globalen Finanzsystems gefährden könnten.

Besonders der Machtkampf zwischen den USA und China sorgt für Spannungen. Laut der "Financial Times" drängt die chinesische Internetbehörde CAC heimische Technologiekonzerne wie Alibaba oder ByteDance dazu, keine Nvidia-Prozessoren mehr einzusetzen – aus Sorge um nationale Sicherheitsrisiken und mögliche "Hintertüren" in den Chips.

USA subventioniert eigene Wirtschaft

Auch wirtschaftspolitisch verschärft sich die Lage. Die EU akzeptierte höhere Zölle und importiert im großen Stil Energie und KI-Chips aus den USA, während Washington seine Industrie mit milliardenschweren Subventionen absichert. Zuletzt übernahm die US-Regierung zehn Prozent an Intel, um die heimische Halbleiterproduktion zu stützen. Analyst Matt Britzman spricht von "einer strategischen Allianz mit geopolitischen Implikationen und nicht nur einer Finanztransaktion".

Parallel dazu wächst die Gefahr im kaum regulierten Finanzsektor. Laut Einschätzung des IWF halten Versicherer, Pensionsfonds und Hedgefonds inzwischen rund die Hälfte aller weltweiten Finanzanlagen. Diese sogenannten Schattenbanken sind eng mit klassischen Instituten verflochten, was das Risiko von Schocks verstärken könnte. Laut IWF wäre bei zehn Prozent der US-Banken und 30 Prozent der europäischen Banken das Eigenkapital gefährdet, sollte es zu Turbulenzen an den Märkten kommen.

Wendepunkt der Chipbranche

Zusammenfassend könnte man die Lage so beschreiben: Die Finanzmärkte zeigen derzeit zwei Gesichter: Euphorie und Überhitzung. Analyst Jens Klatt vom Onlinebroker XTB erklärt die anhaltend starke Performance der US-Indizes damit, dass der Boom der Künstlichen Intelligenz "alle Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette beflügelt". Sie versorgten sich gegenseitig mit Aufträgen, was einen sich selbst verstärkenden Kreislauf geschaffen habe. Europa hingegen sei zurückgefallen, während China versuche, aus seiner aktuellen Wachstumsflaute herauszukommen.

Gleichzeitig deutet sich eine Verschiebung des Marktes an. Um die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern, arbeitet OpenAI inzwischen mit Broadcom und AMD an eigenen Prozessoren. AMD-Manager Forrest Norrod sprach von einem "Wendepunkt für die gesamte Branche". Solche Entwicklungen könnten ein weiteres Signal dafür sein, dass der Höhenflug der KI-Schwergewichte ins Stocken gerät und sich allmählich eine Blase bildet.