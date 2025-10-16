Schufa, Crif und Co. Kreditanfrage abgelehnt? 9 Tipps für eine bessere Bonität

Aktualisiert am 17.10.2025

Rechnung erhalten? Dann sollten Sie diese zeitnah begleichen, um Mahnungen zu vermeiden. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Manipulieren lässt er sich nicht, der Schufa-Score. Und doch kann man die eigene Kreditwürdigkeit mit bestimmten Entscheidungen und Maßnahmen verbessern. Diese Einflüsse sollten Sie kennen.

Wird der Vertragspartner Forderungen und Schulden wie vereinbart (zurück-)zahlen? Wollen Vermieter, Telekommunikationsanbieter und Banken zu dieser Frage eine Einschätzung haben, holen sie in der Regel eine Auskunft bei einer Auskunftei wie der Schufa, Crif oder Creditrefom ein. Diese stellen auf Grundlage etwa des bisherigen Zahlungsverhaltens eines Menschen eine Prognose für dessen Zuverlässigkeit in der Zukunft aus.

Eine gute Prognose, der sogenannte Score, öffnet Türen. Er kann dafür sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher den Zuschlag für eine Wohnung, einen Kredit oder einen Handyvertrag bekommen. Darum kann das Wissen darum, wie sich der Wert positiv beeinflussen lässt, wertvoll sein. Mit diesen neun Tipps sind Sie im Vorteil:

1. Zahlen Sie Ihre Rechnungen pünktlich

Sind Sie mit der Bezahlung von Rechnungen in Verzug? Dann sollten Sie die Forderung spätestens nach der ersten Zahlungserinnerung begleichen. Werden Rechnungen auch nach mehrmaliger Mahnung nicht bezahlt, kann das zu einem negativen Eintrag führen, teilt die Auskunftei Schufa, mit. Und das wiederum wirkt sich stark negativ auf den Score aus und verbessert sich erst wieder teilweise, sobald die Schulden beglichen sind.

Erst nach endgültiger Löschung des Negativeintrags - spätestens drei Jahre nach Ausgleich der Schuld - hat diese Information dann keinen Einfluss mehr auf den Score.

Übrigens: Es komme dabei nicht einmal auf die Höhe der Außenstände an, sagt Hermann-Josef Tenhagen vom Ratgeberportal Finanztip. "Die kennt die Schufa nicht einmal." Kleinere Beträge aus offenen Handy- oder Stromrechnungen können die Bilanz darum ganz genauso verhageln wie unbezahlte Möbellieferungen oder Leasingraten.

2. Vermeiden Sie häufige Rechnungskäufe

Jetzt kaufen, später bezahlen? Für Verbraucherinnen und Verbraucher kann diese Zahlweise bequem sein. Trotzdem rät Kathrin Bartsch von der Verbraucherzentrale Niedersachsen davon ab, häufig davon Gebrauch zu machen. Ein solches Verhalten könne dazu führen, den Überblick über bestehende Verpflichtungen zu verlieren und gegebenenfalls in eine Schuldenspirale zu geraten.

Noch dazu wirken sich häufige Rechnungskäufe negativ auf den Schufa-Score aus. Denn jeder Kauf auf Rechnung ist ein kurzfristiges Darlehen, dass Händler ihren Kundinnen und Kunden einräumen. Statistisch gesehen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls mit jedem Rechnungskauf. "Daher kann eine hohe Anzahl von Anfragen nach Käufen auf Rechnung den Score verschlechtern", teilt eine Schufa-Sprecherin mit. Der Rechnungskauf kann dabei bis zu zwölf Monate lang Einfluss auf den Score haben. Erst danach bessert er sich der Schufa zufolge wieder.

3. Bedienen Sie Ihre Kredite sorgfältig