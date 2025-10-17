t-online - Nachrichten für Deutschland
Nagel: Kein Handlungsbedarf beim Leitzins

Geldpolitik
Von dpa
Aktualisiert am 17.10.2025 - 16:40 UhrLesedauer: 1 Min.
Jahrestagung des IWF und der WeltbankVergrößern des Bildes
Bundesbankchef Joachim Nagel in Washington. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Inflation hat sich erholt, das nimmt Druck von der EZB. Doch der Bundesbankchef blickt genau auf die Preise im Supermarkt.

Bundesbankchef Joachim Nagel signalisiert vor der nächsten Sitzung der EZB weiterhin stabile Leitzinsen. "Geldpolitisch sehe ich gegenwärtig keinen Handlungsbedarf", sagte Nagel am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Die Inflationsraten im Euroraum hätten sich zuletzt bei etwa zwei Prozent eingependelt - auch wenn der Septemberwert für Deutschland etwas höher gewesen sei. "Aber das ändert insgesamt nichts am recht günstigen Inflationsbild", sagte Nagel.

Mit Sorge blickt der Bundesbankchef allerdings auf die sogenannte Supermarktinflation. Dass der Preisanstieg bei Lebensmitteln hartnäckig hoch bleibe, treffe die Menschen im Alltag unmittelbar. "Deswegen müssen wir weiterhin bei dem Thema Inflation entsprechend wachsam bleiben", mahnte er.

Zuletzt hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins im Euroraum mehrfach unverändert bei 2,0 Prozent gelassen. Als Grund gab sie ein geopolitisch unsicheres Umfeld unter anderem mit dem Zollstreit mit den USA an.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
