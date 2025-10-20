Aldi, Rewe & Co. Handelsketten nehmen Abschied vom Billigfleisch

Große Händler wie Aldi, Rewe und Lidl setzen bei Frischfleisch-Eigenmarken zunehmend auf bessere Tierhaltung. Was steckt hinter dem Abschied vom Billigfleisch - und was bedeutet es für die Preise?

Fleisch aus der untersten Haltungsform-Stufe wird es für die Kunden vieler Supermärkte und Discounter in Deutschland bald nicht mehr zu kaufen geben. Denn der Lebensmittelhandel setzt immer stärker auf Fleisch mit etwas besseren Tierhaltungsbedingungen - insbesondere bei den Eigenmarken, die einen großen Teil des Angebots ausmachen.

Ob Schwein, Rind oder Geflügel: Aldi Süd hat angekündigt, ab Mitte Januar kein Eigenmarken-Frischfleisch der niedrigsten Haltungsform 1 mehr anzubieten. Ausgenommen sind Markenartikel und internationale Spezialitäten. Auch Rewe und Penny wollen dann mindestens auf Haltungsform 2 umgestellt haben. Lidl hatte sich dieses Ziel für Ende Februar 2026 gesetzt - und im Wesentlichen bereits erfüllt, wie eine Sprecherin mitteilte.

Aldi Nord, Kaufland, Edeka und Netto gaben sich etwas bedeckter. Bei Schwein und Geflügel sei man bereits auf höhere Haltungsformen umgestiegen. Ziele für einen Komplettumstieg ihrer Eigenmarken nannten die Händler auf Anfrage aber nicht. Heißt: Frisches Rindfleisch der untersten Stufe findet sich in den Kühlregalen dieser Geschäfte noch. Aldi Nord begründete das unter anderem mit dem knappen Angebot an Fleisch aus höheren Haltungsformen. Außerdem seien die starken Preissteigerungen bei Rindfleisch der vergangenen Monate eine große Herausforderung. Man bemerke unter anderem eine spürbare Preissensibilität bei den Kundinnen und Kunden, teilte ein Sprecher mit.

Händler wollen bis 2030 umsteigen

Das übergeordnete Ziel der Händler steht aber: Bis 2030 wollen die großen Ketten das gesamte Frischfleischangebot ihrer Eigenmarken in Deutschland vollständig auf Stufe 3 und höher umstellen. Vorausgesetzt, es gibt genug Ware, wie die Unternehmen immer wieder betonen. Den Schritt hatten Aldi Nord und Süd im Juni 2021 zuerst angekündigt.

Die Haltungsform ist ein freiwilliges Kennzeichnungssystem für Fleisch und verarbeitete Produkte von Schwein, Rind und Geflügel. Es gibt fünf Stufen mit wachsenden Anforderungen an die Tierhaltung. Bei Stufe 3 haben Tiere mehr Raum und Frischluft-Kontakt, bei Stufe 4 Auslaufmöglichkeiten im Freien, die Stufe 5 entspricht den "Bio"-Standards.

Foodwatch: Abschied von Haltungsstufe 1 nur ein Mini-Schritt