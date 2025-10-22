"Zutiefst besorgt" Bundesbankpräsident mahnt: Zinsen nicht Sache der Regierung

Von t-online , llb 22.10.2025 - 08:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bundesbankchef Joachim Nagel warnt vor politischem Druck auf die Geldpolitik und mahnt zur Unabhängigkeit. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Der Bundesbankchef findet deutliche Worte: Wenn Politiker zu stark in die Geldpolitik eingreifen, steht mehr auf dem Spiel als nur der Leitzins.

Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, hat in New York vor der überparteilichen Bildungsorganisation Foreign Policy Association mit deutlichen Worten die Unabhängigkeit der Notenbanken verteidigt. In seiner Rede am Montag (Ortszeit) warnte er vor politischem Druck auf die Geldpolitik und vor Attacken, die das Vertrauen in zentrale Institutionen aushöhlen.

"Ich kann nicht umhin, zutiefst besorgt zu sein über die jüngste politische Kritik an den Zentralbanken", sagte Nagel laut Redetext. Diese gehe über "übliche und hilfreiche öffentliche Diskussionen" hinaus und stelle "die Integrität einer Institution infrage, die den Interessen der Menschen und dem langfristigen Nutzen der Wirtschaft dienen" solle.

Ohne Vertrauen in die Geldpolitik, so Nagel, beginne "das Fundament der Stabilität zu bröckeln". Seine Botschaft: Die Unabhängigkeit der Zentralbanken bleibt Kernprinzip – entscheidend für Stabilität, Glaubwürdigkeit und sozialen Zusammenhalt.

Politischer Druck auf Zentralbanken

In seiner Rede nahm Nagel auch direkten Bezug auf politische Einflussversuche in den USA. Er erinnerte daran, dass der US-Präsident Donald Trump wiederholt Druck auf die Federal Reserve ausgeübt habe, um eine lockerere Geldpolitik zu erzwingen. Trump hatte die Notenbank mehrfach zu deutlichen Zinssenkungen aufgefordert und Fed-Chef Jerome Powell scharf kritisiert, weil dieser dem Wunsch nach billigerem Geld nicht nachkam.

Für Nagel ist ein solcher Umgang gefährlich: Wenn Politiker kurzfristige Wirtschaftsinteressen über die langfristige Preisstabilität stellen, leide das Vertrauen in die Zentralbank. Er rief Europa deshalb dazu auf, sich klar zur Unabhängigkeit der Fed zu bekennen und die institutionelle Eigenständigkeit der Geldpolitik zu verteidigen. Nur so lasse sich verhindern, dass politische Erwägungen den Kompass der Notenbanken aus dem Gleichgewicht bringen.

Lehren aus der "Großen Inflation"

Nagel stellte seine Warnungen in einen historischen Zusammenhang und erinnerte an die "Große Inflation" in den USA zwischen 1965 und 1982. Damals stiegen die Verbraucherpreise infolge einer zu lockeren Geldpolitik, politischer Einflussnahme und schwerer Ölpreisschocks um bis zu 14,5 Prozent jährlich.