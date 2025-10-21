t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Neue Mitglieder von Bahn-Vorstand zeichnen sich ab

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger

Deutsche Bahn
Neue Mitglieder von Bahn-Vorstand zeichnen sich ab

Von dpa
Aktualisiert am 21.10.2025 - 15:35 UhrLesedauer: 1 Min.
Logo Deutsche BahnVergrößern des Bildes
Bei der Deutschen Bahn stehen Neubesetzungen im Konzernvorstand an. (Archivbild) (Quelle: Michael Brandt/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Im Vorstand der Deutschen Bahn stehen Neubesetzungen an. Nun wird klar, wer künftig das Finanz- und wer das Regionalverkehrsressort leiten soll.

Die Neubesetzung zweier wichtiger Vorstandsposten bei der Deutschen Bahn wird konkreter. Die frühere Managerin bei der Baumarktkette Hornbach, Karin Dohm, soll den derzeit vakanten Finanzvorstand des bundeseigenen Konzerns übernehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Aufsichtsratskreisen erfuhr. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Dohm war zuletzt Finanzchefin bei der Automotive-Sparte des Autozulieferers Continental, verließ diesen Posten aber bereits nach wenigen Monaten.

Neuer Vorstand für den Regionalverkehr soll Bahn-Manager Harmen van Zijderveld werden. Er verantwortete bisher im Vorstand der Bahn-Tochter DB Regio das Ressort Schiene. Van Zijderveld würde mit dem Wechsel Nachfolger der bisherigen Regionalverkehrsvorständin Evelyn Palla, die seit diesem Monat an der Spitze des bundeseigenen Konzerns steht.

Karin DohmVergrößern des Bildes
Die frühere Hornbach-Managerin Karin Dohm soll künftig das Finanzressort bei der Deutschen Bahn leiten. (Archivbild) (Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/dpa-bilder)

Für beide Personalien hat der Personalausschuss des Aufsichtsrats am Vortag dem Bericht der "SZ" zufolge grünes Licht gegeben. Berufen werden müssen die neuen Vorstände aber vom Aufsichtsrat selbst. Die nächste reguläre Sitzung des Gremiums ist für Dezember geplant.

Die neue Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag eine Neuaufstellung des Bahn-Vorstands vereinbart. Im September stellte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) im Rahmen einer neuen Bahn-Strategie dann Palla als neue Bahnchefin vor. Zudem wurde der Vorstand um zwei Ressorts verkleinert. Der Posten des Finanzvorstands ist seit Mai vakant, nachdem der bisherige Amtsinhaer Levin Holle ins Kanzleramt gewechselt war.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom