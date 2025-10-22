Ruhe bewahren, prüfen, zahlen Inkasso-Post im Briefkasten? So reagieren Sie richtig

Aktualisiert am 23.10.2025

Wenn ein Schreiben von einer Inkassofirma im Briefkasten liegt, geraten Empfänger oft in Panik. Doch Vorsicht: Längst nicht jede Zahlungsaufforderung ist berechtigt. Worauf Sie achten sollten.

Eine Rechnung nicht bezahlt, Mahnungen ignoriert - das kann Post von einer Inkassofirma nach sich ziehen. Einen solchen Dienstleister schalten Händlerinnen und Händler ein, wenn sie das Eintreiben der schuldigen Geldsumme nicht selbst übernehmen wollen.

Allerdings stammt längst nicht jede Zahlungsaufforderung, die Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten, von einer seriösen Inkassofirma. Noch dazu ist nicht jedes Schreiben von einem solchen Unternehmen berechtigt. Das sollten Betroffene tun - in 7 Schritten.

Schritt 1: Ruhe bewahren

"Das A&O ist, bei Post von einer Inkassofirma Ruhe zu bewahren", sagt Stefanie Kahnert von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Betroffene sollten das Schreiben natürlich nicht einfach beiseitelegen, sondern die gemachten Angaben genau prüfen. Wer schreibt mich an, ist mir die Forderung bekannt? Die Inkassofirma muss in dem Brief auch Angaben zum Gläubiger machen, also preisgeben, wer sie beauftragt hat.

Um die Inkassoforderung zu überprüfen, haben Betroffene die Möglichkeit, den kostenlosen Inkasso-Check der Verbraucherzentralen zu nutzen. Auch der Bundesverband Inkasso Unternehmen (BDIU) bietet ein Online-Tool "Mahnung checken".

Schritt 2: Inkassofirma auf Seriosität checken

Das wichtigste Merkmal: Das Unternehmen ist im Rechtsdienstleistungsregister gelistet. Dort muss jeder Inkassodienstleister eingetragen sein. "Das ist dieser nur, wenn er das notwendige juristische Fachwissen nachgewiesen hat und strafrechtlich unbescholten ist", sagt BDIU-Sprecher Jens Kellersmann.

"Mitunter steckt hinter dem Schreiben auch eine Rechtsanwaltskanzlei", so Kahnert. Dann sollte man prüfen, ob die jeweilige Kanzlei im bundesweiten Anwaltsverzeichnis registriert ist.

"Stellt sich bei der Recherche heraus, dass die Inkassofirma nicht existiert und die Forderung unberechtigt ist, liegt ein klarer Fall von Betrug vor", sagt Kahnert. Dann sollten Betroffene auf das Schreiben erst gar nicht antworten.

Schritt 3: Forderung prüfen

Angenommen, ein Paar soll bei einem Onlinehändler Wein im Wert von 450 Euro bestellt und geliefert bekommen, aber die Rechnung nicht gezahlt haben. Eine seriöse Inkassofirma schickt dem Paar nun ein Schreiben mit einer Zahlungsaufforderung. Aber das Paar bestreitet, den Wein je geordert geschweige denn erhalten zu haben.

"Eine solche oder ähnliche Fallkonstellation muss der Inkassofirma unbedingt schriftlich mitgeteilt werden", so Kellersmann. Das helfe, einen Eintrag bei der Schufa zu vermeiden. Denn immer wieder komme es zu Identitätsverwechslungen oder sogar Identitätsdiebstahl.

Schritt 4: Aufgelistete Kostenfaktoren kontrollieren

Verbraucherschützerin Kahnert rät, bei einer berechtigten Forderung jede Position auf der Rechnung der Inkassofirma zu hinterfragen. Unzulässig und damit nicht zu zahlen sind ihr zufolge Kontoführungsgebühren und allgemeine Telefonkosten. Gleiches gilt für Bearbeitungsgebühren ohne jeden Bezug. "Die Kontrolle der Forderung und der Eingang der Zahlung sind mit der allgemeinen Inkassogebühr und der Auslagenpauschale abgedeckt", so Kahnert.