Autoindustrie Neuer Chip-Lieferant soll VW vor Produktionsstopp retten

Von dpa Aktualisiert am 23.10.2025 - 11:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nexperia-Produktion in Hamburg. (Archivbild) (Quelle: David Hammersen/dpa/dpa-bilder)

In der Krise um den Chip-Zulieferer Nexperia gibt VW vorsichtig Entwarnung: Ein Ersatzlieferant soll nun einspringen.

Volkswagen zeigt sich zuversichtlich, Produktionsstopps wegen fehlender Halbleiter noch abzuwenden. "Wir haben einen alternativen Lieferanten, der den Lieferausfall der Nexperia-Halbleiter ausgleichen könnte", sagte Markenproduktionsvorstand Christian Vollmer dem "Handelsblatt". Derzeit werde mit einem Unternehmen verhandelt. Namen nannte Vollmer nicht.