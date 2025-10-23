Reisen Neuer Pariser Bahnchef setzt auf Nachtzug Paris-Berlin

Der ab Dezember aus dem Fahrplan wegfallende Nachtzug Paris-Berlin hat vielleicht doch eine Zukunft (Archivbild). (Quelle: Michael Evers/dpa/dpa-bilder)

Nachtzug-Fans können wieder hoffen: Frankreichs neuer Bahnchef Castex will die Paris-Berlin-Verbindung retten – trotz Millionenverlusten und gestrichener Zuschüsse.

Der bei Reisenden beliebte Nachtzug zwischen Paris und Berlin hat trotz der im Dezember geplanten Einstellung vielleicht doch eine Zukunft. Frankreichs neuer Bahnchef Jean Castex kündigte bei einer Anhörung im Parlament an, dass das angekündigte Aus eines seiner "ersten Themen" sein werde. Darüber hinaus wolle er sich generell für den Ausbau des Nachtzugnetzes einsetzen, auch wenn der Betrieb dieser Züge wirtschaftlich nicht einfach sei.

Der erst vor zwei Jahren wieder eingeführte Nachtzug zwischen Paris und Berlin wird zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember wegen der Streichung staatlicher Zuschüsse in Frankreich eingestellt. Damit wird auch der Nachtzug zwischen Paris und Wien von Mitte Dezember an entfallen. Es geht um jährliche Zuschüsse in Millionenhöhe, da die Verbindungen trotz reger Nachfrage nicht rentabel sind. Auch wenn der neue SNCF-Chef sich für einen Neustart des Nachtzugs zwischen Frankreich und Deutschland starkmacht, dürfte dies nicht gleich zum Fahrplanwechsel möglich sein.