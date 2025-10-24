Was bringt Olympia für die Wirtschaft – und was nicht?

Sind Auswirkungen auf die allgemeinen Preise zu erwarten?

Hier gehen die Einschätzungen ein Stück weit auseinander: Vom DIW heißt es: "Preise für Güter und Dienstleistungen steigen oft temporär durch erhöhte Nachfrage und touristische Auslastung." Dagegen betont das IWH, dass Effekte auf das allgemeine Preisniveau nicht belegt seien. Allerdings könne es Effekte bei Übernachtungen und in der Gastronomie geben. Auch Wohlrabe vom Ifo erwartet keinen allgemeinen Inflationsschub, hält kurzfristige Preisspitzen in einzelnen Bereichen aber für plausibel. Das gebe es auch bei sehr großen Messen oder beispielsweise dem Oktoberfest.

Macht es einen Unterschied, ob die Spiele in wirtschaftlich starken oder schwachen Städten stattfinden?

Durchaus, wie schon bei Wohnraum angesprochen. "In starken, ausgelasteten Regionen schlagen Effekte eher in Preiserhöhungen durch", sagt Wohlrabe. In schwächeren Regionen stiegen die Mengen - beispielsweise durch den Bau zusätzlicher Hotelzimmer. Hier drohten dann auf Dauer aber Überkapazitäten. "Eine schwächere Stadt kann von Olympia profitieren, wenn Infrastruktur einen dauerhaften Nutzen stiftet. Ohne Nachnutzung drohen aber besonders hier große Belastungen", sagt der Ifo-Experte.

Ähnlich klingt es bei DIW: "Schwächere Städte könnten wirtschaftlich profitieren, tragen aber höhere Risiken; starke Städte riskieren Überhitzung und soziale Spannungen."

Breidenbach vom RWI äußert sich eher verhalten: "Sportveranstaltungen allein taugen nicht zur Überwindung wirtschaftlicher Schwächen", sagt er.

Was bedeuten Spiele für die öffentliche Hand?

"In den meisten Fällen überwiegen die Kosten die zusätzlichen Einnahmen", heißt es vom IWH. Das DIW schreibt von hohen Kosten "oft mit Budgetüberschreitungen und langfristiger Verschuldung". Beim Ifo ist man etwas positiver: In Deutschland wären weniger Investitionen in Stadien und Infrastruktur notwendig, sagt Wohlrabe, die noch notwendigen Investitionen, wie Verbesserungen beim ÖPNV, würden sich auch langfristig auszahlen. Rein fiskalisch gehe er aber von einem negativen Effekt aus.

Sind Kostenplanungen überhaupt realistisch?

Hier haben die Experten große Zweifel: Das DIW schreibt: "Ein Einhalten der prognostizierten Kosten ist historisch gesehen unrealistisch - fast alle Spiele wurden deutlich teurer." Beim IWH heißt es, die Kosten für Sportgroßveranstaltungen würden häufig im Vorfeld unterschätzt und auch Wohlrabe sagt: "Realistisch ist, dass Olympia auch heute deutlich teurer wird, als ursprünglich veranschlagt." Er nennt zwei wesentliche Gründe: So würden Schätzungen im Vorfeld oft niedriger angesetzt, um die politische und öffentliche Unterstützung nicht zu gefährden. Und generell sei es schwierig, Kosten für eine Veranstaltung weit in der Zukunft anzugeben.

Lohnt eine Olympiabewerbung wirtschaftlich?

Wirtschaftlich lohne sich eine Olympiaausrichtung für das Gastgeberland im engen Sinn meist nicht, sagt Wohlrabe. "Sie kann aber politisch, gesellschaftlich und symbolisch wertvoll sein."

Beim IWH heißt es: "Es kommt darauf an." Gelinge es, langfristig nutzbare und nachhaltige neue Strukturen aufzubauen, wie in Barcelona oder Salt Lake City, könnten langfristig die positiven Effekte überwiegen. "Das ist aber eher die Ausnahme."