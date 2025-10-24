t-online - Nachrichten für Deutschland
Großrazzia in sieben Ländern gegen Steuerbetrug

Über 100 Durchsuchungen
Von dpa
Aktualisiert am 24.10.2025 - 15:57 UhrLesedauer: 1 Min.
Europäische StaatsanwaltschaftVergrößern des Bildes
Die Europäische Staatsanwaltschaft EPPO ermittelt, wenn es um finanzielle Interessen der EU geht. (Symbolbild) (Quelle: Horst Galuschka/dpa/dpa-bilder)
Durchsuchungen in sieben Ländern, Bargeld und Gold beschlagnahmt: Wie ein Netzwerk mit Briefkastenfirmen 48 Millionen Euro Steuern sparen wollte.

Wegen eines mutmaßlichen Millionen-Steuerbetrugs beim Handel mit Elektronikartikeln hat es mehr als 100 Durchsuchungen in Deutschland und sechs weiteren europäischen Ländern gegeben. Sieben Verdächtige seien in Deutschland, Spanien und den Niederlanden festgenommen worden, teilte die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in Luxemburg mit. Die europaweiten Maßnahmen fanden auf Initiative des Münchener EPPO-Büros statt.

Die Verdächtigen sollen seit 2018 ein ausgeklügeltes System mit Briefkastenfirmen aufgebaut haben, um unrechtmäßig Umsatzsteuer zu sparen. Es gehe um einen Schaden von rund 48 Millionen Euro, hieß es seitens der EU-Staatsanwaltschaft. Den Ermittlungsergebnissen zufolge verkauften die mutmaßlichen Betrüger neue Handys und andere kleine Elektronikartikel mit einer speziellen Steuerregelung, die eigentlich nur für Gebrauchtwaren gilt.

Die Behörden beschlagnahmten laut EPPO bei den Durchsuchungen unter anderem Bargeld, Mobiltelefone, Schmuck, Autos, Uhren und Gold im Wert von vier Millionen Euro. Mehr als 300 Steuerfahnder und Polizeibeamte waren demnach im Einsatz. Europol richteten den Angaben zufolge einen virtuellen Kommandoposten ein, um die Einsatzkräfte vor Ort bei den Durchsuchungen zu koordinieren. Zudem sei ein Europol-Spezialist nach Nürnberg entsandt worden, um aus einem mobilen Büro heraus Prüfungen durchzuführen.

EPPO ist die unabhängige Staatsanwaltschaft der Europäischen Union. Sie ist verantwortlich für die Verfolgung von Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
