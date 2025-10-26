"Weißes Gold" aus Down Under Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende

Der Blick auf die riesige Greenbushes-Mine ist atemberaubend. (Quelle: Carola Frentzen/dpa/dpa-bilder)

Südlich von Perth liegt Greenbushes, die größte Hart-Gestein-Lithiummine der Welt. Das "weiße Gold" steckt in modernen Technologien vom E-Auto-Akku bis zum Smartphone. Doch der Boom hat seinen Preis.

Von oben betrachtet, offenbart die Greenbushes-Mine ihre ganze atemberaubende Dimension: Riesige Muldenkipper und Bagger bewegen sich wie winzige Spielzeuge am Rand eines gewaltigen Beckens aus terassenförmig in die Tiefe geschnittenem Gestein. An einem Aussichtspunkt bestaunen Besucher den immensen Krater, in dem helle Mineraladern in den Wänden funkeln – Lithium, wegen seiner hellen Farbe auch "weißes Gold" genannt. Nirgendwo auf der Welt wird mehr davon gefördert als hier, im Südwesten Australiens.

Mit einer jährlichen Produktion von mehr als 1,4 Millionen Tonnen Spodumen-Konzentrat – aufbereitetes Hart-Gestein-Erz mit besonders hohem Lithiumgehalt – gilt Greenbushes als die größte Hart-Gestein-Lithiummine der Welt. Die Tagebauanlage rund 250 Kilometer südlich von Perth steht heute im Rampenlicht der globalen Energiewende - denn hier wird jener Rohstoff gewonnen, ohne den die meisten Elektroautos und Energiespeicher kaum denkbar wären. Sie erstreckt sich über mehr als 2.000 Hektar und liefert etwa 20 Prozent der weltweiten Produktion.

Ganz anders sieht es in Deutschland aus, das bisher abhängig von ausländischen Märkten ist - speziell Australien und Südamerika. Doch die Bundesrepublik will unabhängiger von Importen werden und erkundet schon seit einigen Jahren eigene Vorkommen.

"Wie ein Erdbeben"

Am Rande der Greenbushes-Mine rauschen derweil Laster im Minutentakt vorbei. Regelmäßig hallen Sprengungen durch das nahegelegene Dorf. "Die Sprengungen werden zwar von den Betreibern angekündigt - aber jedes Mal wackelt mein ganzes Haus, fast wie bei einem Erdbeben", erzählt eine Anwohnerin.

Das Örtchen Greenbushes wurde 1888 als Bergbaustadt gegründet, nachdem hier kurz zuvor Zinnvorkommen entdeckt wurden. Später wurde in der Mine auch Tantal gefördert, bevor sich der Abbau Anfang der 1980er Jahre auf Lithium konzentrierte. Heute leben nur noch ein paar Hundert Menschen in dem kleinen Dorf. Nach Feierabend tummeln sich die Bergleute in zwei historischen Pubs, gestandene Männer mit wettergegerbten Gesichtern, viele tragen noch ihre knallgelben Sicherheitswesten.

