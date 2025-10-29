In der Praxis bedeutet das: Wer beispielsweise Geld aus Deutschland in die USA überweist, sieht vorab oft weder den genauen Wechselkurs noch den Zeitpunkt, zu dem der Umtausch erfolgt. Zwischen Absender- und Empfängerbank sind meist mehrere Institute geschaltet, die jeweils eigene Gebühren erheben oder den Kurs zu ihrem Vorteil anpassen. Erst am Ende der Transaktion wird sichtbar, wie viel wirklich angekommen ist – und wie viel die Überweisung tatsächlich gekostet hat.

Laut Thomassin ist diese Praxis nicht illegal, aber problematisch: Sie erschwert Preisvergleiche und verschleiert, welche Bank oder welcher Dienst am meisten verdient. Einige Institute werben sogar mit "gebührenfreien Überweisungen", obwohl sie über den Wechselkurs höhere Gewinne erzielen. "Die Bank kann sagen, sie verlangt keine Gebühr, verdient aber mehr am Wechselkurs. Das variiert von Anbieter zu Anbieter, bleibt aber intransparent", so Thomassin.

Was Banken und Fintechs ändern müssen

Die G20-Staaten haben sich bereits 2020 verpflichtet, grenzüberschreitende Zahlungen schneller, günstiger und transparenter zu machen. In der Realität ist davon laut der Wise-Studie bislang wenig angekommen. Zwar fordert die EU mit der Cross-Border Payments Regulation (CBPR2), dass Banken und Zahlungsdienstleister ihren Kunden alle Kosten und den verwendeten Wechselkurs vor der Transaktion offenlegen. Doch viele Institute umgehen diese Vorschrift, indem sie Gebühren weiterhin in den Kurs einrechnen oder unvollständig ausweisen.

Thomassin sieht darin ein strukturelles Problem, das nur durch mehr Wettbewerb und technische Modernisierung gelöst werden kann. "Viele Finanzinstitute sind gezwungen, ihre Systeme zu modernisieren und neue Partnerschaften einzugehen, um grenzüberschreitende Zahlungen effizienter und transparenter zu gestalten", sagt er.

Fintechs, also Unternehmen, die mithilfe von Technologien wie Apps, Software und KI Finanzdienstleistungen vereinfachen, könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. Sie nutzen moderne Schnittstellen, um Geldtransfers direkt und ohne Zwischenschritte abzuwickeln.

Geplante Kooperationen wie jene der Sparkassen mit der Bank of New York Mellon wertet er nicht als Angriff auf Fintechs, sondern eher als Teil eines notwendigen Wandels im internationalen Zahlungsverkehr. Die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley sowie europäische Großbanken wie die UniCredit und die Raiffeisenbanken nutzen bereits die technologische Infrastruktur von Fintechs, um ihren Kunden schnelle und transparente Geldtransfers zu ermöglichen.

Langfristig, so der Wise-Finanzchef, werde sich der Markt nur dann ändern, wenn Transparenz zur Standardpflicht wird. "Der Kunde muss schon vor dem Klick wissen, was er zahlt – nicht erst danach", fasst Thomassin zusammen.

Direkter Zugang zu nationalen Zahlungssystemen

Beim sogenannten "Direct Access", also dem direkten Zugang von Nicht-Banken zu nationalen Zahlungssystemen, vergibt die Studie die Höchstwertung an die EU. Zu den Nicht-Banken zählen Finanzdienstleister ohne Vollbanklizenz, darunter europäische Fintech-Unternehmen wie Wise oder Revolut sowie asiatische Anbieter wie Airwallex, Payoneer und Remitly. Sie führen beispielsweise Geldtransfers durch oder wechseln Währungen und greifen dabei auf eigene Technologie und Infrastruktur zurück.