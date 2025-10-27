t-online - Nachrichten für Deutschland
NRW-Verkehrsminister: Zahl der Schlaglöcher wird zunehmen

Infrastruktur
NRW-Verkehrsminister: Zahl der Schlaglöcher wird zunehmen

Von dpa
Aktualisiert am 28.10.2025 - 00:01 UhrLesedauer: 1 Min.
Umwelt- und Verkehrsminister Oliver KrischerVergrößern des Bildes
NRW-Verkehrsminister Krischer hat eine Warnung an seinen Amtskollegen im Bund. (Archivbild) (Quelle: Federico Gambarini/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Demnächst tagen die Verkehrsminister der Länder, es geht auch um die Infrastruktur. Vor welchen Problemen der NRW-Verkehrsminister Krischer warnt.

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) warnt vor mehr Schlaglöchern und kaputten Brücken auf Bundesstraßen. In der "Rheinischen Post" kritisierte Krischer, dass der Bund finanzielle Mittel zum Erhalt und Unterhalt der Bundesstraßen gekürzt habe.

Steuere Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) nicht noch um, "wird ab dem nächsten Jahr trotz Sondervermögen die Zahl der Schlaglöcher und kaputten Brücken auf Bundesstraßen deutlich zunehmen", sagte Krischer kurz vor der Verkehrsministerkonferenz. Das gehe dann auf Kosten der Verkehrssicherheit.

Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Verkehrsminister der Länder und Bundesverkehrsminister im bayerischen Straubing. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Sondervermögen Infrastruktur, das Deutschlandticket und die Zukunft des Schienenverkehrs in Deutschland.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
