Trump will 2028 nicht Vizepräsident werden

Nach Streit: So sieht Kohls Grab jetzt aus

Infrastruktur NRW-Verkehrsminister: Zahl der Schlaglöcher wird zunehmen

Von dpa Aktualisiert am 28.10.2025 - 00:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

NRW-Verkehrsminister Krischer hat eine Warnung an seinen Amtskollegen im Bund. (Archivbild) (Quelle: Federico Gambarini/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Demnächst tagen die Verkehrsminister der Länder, es geht auch um die Infrastruktur. Vor welchen Problemen der NRW-Verkehrsminister Krischer warnt.

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) warnt vor mehr Schlaglöchern und kaputten Brücken auf Bundesstraßen. In der "Rheinischen Post" kritisierte Krischer, dass der Bund finanzielle Mittel zum Erhalt und Unterhalt der Bundesstraßen gekürzt habe.

Steuere Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) nicht noch um, "wird ab dem nächsten Jahr trotz Sondervermögen die Zahl der Schlaglöcher und kaputten Brücken auf Bundesstraßen deutlich zunehmen", sagte Krischer kurz vor der Verkehrsministerkonferenz. Das gehe dann auf Kosten der Verkehrssicherheit.