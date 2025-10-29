Vermögensbarometer 2025 Das deutsche Geld verfault auf dem Tagesgeldkonto

Von Amy Walker 29.10.2025 - 16:57 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Sparen für die ganze Familie: Die verschiedenen Generationen sparen unterschiedlich. (Quelle: fotostorm)

Die Deutschen halten Sparen für wichtig – doch meiden ertragreiche Anlagen. Eine Umfrage des Sparkassenverbands offenbart große Wissenslücken.

"Ich tätige nur Geldanlagen ohne jegliches Risiko und nehme dafür auch geringere Ertragschancen in Kauf." Dieser Aussage stimmen 51 Prozent der Deutschen zu, wie der Sparkassenverband DSGV in seinem diesjährigen "Vermögensbarometer" feststellt. Damit wird auch schon deutlich, was die Deutschen mit ihrem Geld machen: Mehrheitlich (36 Prozent) nutzen Privatpersonen das Tagesgeld für ihre Sparbeträge, an zweiter Stelle folgt mit 29 Prozent das klassische Sparbuch. Auf Platz drei und vier befinden sich Festgeld und Aktien, denen jeweils 19 Prozent der Befragten ihr Geld anvertrauen.

Ein Grund, weshalb die Deutschen so konservativ sparen, liegt womöglich im fehlenden Wissen. Wie berechnet sich ein Zinseszins? Was ist eigentlich Inflation? Und was bedeutet es, Geld diversifiziert anzulegen? Gerade mal ein gutes Drittel der Befragten schätzt im DGSV-"Vermögensbarometer" das eigene Finanzwissen als "sehr gut" oder "gut" ein. "Wenn es um Geld und Finanzen geht, bleiben die Wissenslücken erschreckend groß. Viele Menschen geben unumwunden zu, dass sie von einzelnen Anlageformen oder der Altersvorsorge nur wenig bis gar nichts verstehen", schreibt der Sparkassenverband.

Jüngere besitzen eher Wertpapiere als Ältere

33 Prozent der Befragten geben an, von Wertpapieren wenig Ahnung zu haben, bei der Altersvorsorge fühlen sich 21 Prozent ungenügend informiert.

Beim Thema Wertpapiere zeigt sich jedoch ein Wandel, abhängig von der Generation. So gaben bei den 16- bis 29-Jährigen 35 Prozent an, in Wertpapiere wie ETFs zu investieren, bei den 30- bis 39-Jährigen waren es schon 38 Prozent. Bei den Über-50-Jährigen sagen hingegen mehr als 60 Prozent, dass sie keine Wertpapiere besitzen.

Als Gründe für die Zurückhaltung gegenüber dem Kapitalmarkt nannten die meisten die Sorge vor dem Totalverlust und dem fehlenden Vertrauen in die Märkte. 56 Prozent gaben an, überhaupt kein Interesse an Wertpapieren zu haben. 20 Prozent würden investieren, wenn es ein "einfach erklärtes Einstiegsprodukt" gäbe.

Frühstart-Rente könnte Finanzbildung stärken

Ein solches Produkt könnte die von der Bundesregierung geplante Frühstart-Rente sein. DSGV-Präsident Ulrich Reuter nennt diese einen ersten Baustein für eine gute Vorsorgepolitik: "Sie setzt das richtige Signal: jungen Menschen schon früh die Möglichkeit zu geben, Vermögen aufzubauen. Wenn Eltern oder Großeltern zusätzlich einzahlen können, entsteht aus einem kleinen Anfang ein echter Kapitalstock."

Wie genau die Frühstart-Rente aussehen wird, ist derzeit noch Gegenstand von politischen Beratungen. Die Grundidee ist jedoch, dass alle Schulkinder ein Depot erhalten, in das der Staat monatlich zehn Euro einzahlt, bis das Kind volljährig wird. Danach kann es selbst über das Geld verwalten und bis zur Rente weiterbesparen. Die Frühstart-Rente soll nach Koalitionsangaben 2026 starten.