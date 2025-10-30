Zum Weltspartag 30 Prozent der Deutschen setzen aufs Sparbuch

Von Sara Zinnecker 30.10.2025 - 08:09 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Sparbuch: Es gehört weiterhin zu den beliebtesten Sparformen in Deutschland. An den Aktienmarkt trauen sich viele nicht heran. (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Zum 101. Mal jährt sich an diesem Donnerstag der Weltspartag: Er sollte einst den Wert des Sparens herausstellen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie hierzulande gespart wird.

Als die Mailänder Sparkasse Ende Oktober 1924 Vertreter aus 27 Ländern zum ersten Sparkassenkongress zusammenrief, wurden neben dem beendeten Ersten Weltkrieg und der Inflation auch "Maßnahmen zur Hebung des Sparsinns" diskutiert. Seither ergeht jährlich der Aufruf zum Sparen, der gerade auch Jüngere ansprechen soll. Doch: Wie spart es sich eigentlich heute in der Bundesrepublik?

Gerade meldete das Statistische Bundesamt eine überragende Sparquote von rund 20 Prozent. Dieser Wert liegt deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Netto legen die Deutschen elf Prozent ihres Einkommens zurück. Das ist nur geringfügig weniger als noch vor einigen Jahren. Doch: Am liebsten lassen sie das Geld "sicher ruhen" und nehmen in Kauf, dass sein Wert durch Inflation weniger wird.

In eine ähnliche Richtung gehen die Ergebnisse des Sparkassen-Vermögensbarometers, das am gestrigen Mittwoch veröffentlicht wurde: Demnach verpassen die Deutschen die "Teilhabe am gesamtwirtschaftlichen Wertzuwachs", weil sie zu wenig am Aktienmarkt investieren. Ulrich Reuter, Chef des Sparkassenverbands DSGV, fordert: "Wir müssen den Deutschen klarmachen, dass es sich dabei nicht um Spekulation handelt".

Nur acht Prozent befürworten Aktien

Der Broker XTB hat anlässlich des Weltspartags eine weitere repräsentative Befragung durchführen lassen. Und auch hier kam heraus: 30 Prozent der Deutschen, genauer 27 Prozent der Männer und 33 Prozent der Frauen, halten das Sparbuch für "das ideale Instrument", um ihre Sparziele zu erreichen. Dicht gefolgt vom Girokonto, das 19 Prozent der Männer und 27 Prozent der Frauen als Mittel zum Sparzweck sehen.

Aktien und günstige Aktienfonds wie ETFs befürworten dagegen jeweils nur acht Prozent der Befragten, darunter Männer etwas stärker als Frauen. "Es mag nachvollziehbar sein, dass ältere Menschen, die dem Ruhestand vergleichsweise nahe sind, auf sichere Renditen setzen", sagt dazu XTB-Deutschland-Chef Jens Chrzanowski. Dass aber nur wenige jüngere Menschen, die Zeit hätten, um Schwankungen auszusitzen, auf den Aktienmarkt setzten – laut Sparkassen-Barometer ist das gut jeder Dritte –, hält er für fahrlässig.

Zehntausende Euro verschenkt

"Immerhin bietet ein breit gestreutes Aktienportfolio auf lange Sicht die bei Weitem besten Renditechancen aller Anlageklassen", so Chrzanowski. Eine Meinung, die nicht nur der Brokerchef vertritt, sondern auch verbraucherorientierte Medien wie der Geldratgeber "Finanztip". Die Experten dort rechnen regelmäßig aus, was ein weltweit ausgerichteter Aktienfonds über 15 Jahre oder mehr einbringt. Ergebnis: Anleger könnten mit "sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Rendite zwischen vier und acht Prozent pro Jahr rechnen."