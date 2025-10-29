Inländische Behörde hilft Auslandsrente erarbeitet? So fordern Sie Ihre Ansprüche ein

30.10.2025

Rund um den Globus gearbeitet? Dann haben Sie unter Umständen auch in anderen Ländern als Deutschland Rentenansprüche erworben. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Wer im Ausland beruflich tätig gewesen ist, kann dort Rentenansprüche erworben haben. Die Voraussetzungen dafür können von Land zu Land unterschiedlich sein. Aber immerhin gibt es Hilfe im Inland.

Mal Schweiz, mal USA, mal Spanien. Im Ausland zu arbeiten, gehört in vielen Berufen einfach dazu. Beschäftigte können in dieser Zeit auch Rentenansprüche erwerben. Die Bedingungen unterscheiden sich von Land zu Land. Gut ist, dass Beschäftigte ihre Rente später grundsätzlich einfach in dem Land beantragen können, in dem sie wohnen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Ansprüchen, Berechnung und Auszahlung.

Wann bekomme ich eine Auslandsrente?

Das kommt darauf an, in welchem Land Sie arbeiten oder gearbeitet haben. In den EU-Staaten zahlen Sie in der Regel Beiträge zur Rentenversicherung und erwerben so Ansprüche fürs Alter. Das Gleiche gilt unter anderem für die USA und Kanada. In Australien hingegen wird die Rente allein vom Staat finanziert und der knüpft Bedingungen daran.

"Grundsätzlich sehen die jeweiligen nationalen Rentensysteme Mindestversicherungszeiten vor, die erfüllt sein müssen, bevor eine Rente ausgezahlt wird", sagt Andreas Irion vom Bundesverband der Rentenberater.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Auch da sind die nationalen Regeln maßgeblich - und diese fallen sehr unterschiedlich aus. Beispiele? In den Niederlanden gibt es eine staatliche Grundrente. Die erhält, wer im Land lebt oder arbeitet. Pro Jahr erwerben Sie einen Anspruch von zwei Prozent; bis zum vollen Anspruch brauchen Sie 50 Jahre. Faktisch alle Arbeitnehmer haben zusätzlich betriebliche Alterssicherung und betreiben individuelle Vorsorge. Selbstständige können sich freiwillig versichern. Das Schweizer System funktioniert Irion zufolge nach einem ähnlichen Prinzip.

In Österreich müssen alle Beschäftigten und Selbstständigen in die Rentenkasse einzahlen. Ein Rentenanspruch entstehe erst nach 15 Beitragsjahren und nicht bereits nach 5 Jahren, wie hierzulande, so Irion. Zudem lägen die Beiträge über denen in Deutschland.

Ich habe rund um den Globus gearbeitet. Wird meine Rente zusammengezählt?

"Nein, es gibt keine Gesamtrente", sagt Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund). Stattdessen "rechnet und zahlt jedes Land für sich nach den eigenen Vorschriften." Deshalb erhalten Sie Zahlungen aus mehreren Ländern - und zwar aus jedem Land, in dem Sie ausreichend Ansprüche gesammelt haben - eine eigene Rente.

Da die jeweiligen nationalen Gesetze den Ausschlag geben, ist es zum Beispiel möglich, in Deutschland bis 67 zu arbeiten und gleichzeitig eine französische Rente zu beziehen, weil dort das Renteneintrittsalter bei 64 liegt.

Was passiert, wenn ich zwar Ansprüche in verschiedenen Ländern habe, diese aber nirgendwo für die Rente reichen?