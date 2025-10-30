Trump reduziert Fentanyl-Zölle gegen China

Verstörender Film läuft heute im TV

Von dpa Aktualisiert am 30.10.2025 - 06:34 Uhr

Trump reduziert Zölle gegen China. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach vielen Zollandrohungen will Trump jetzt einen bestimmten Zoll gegen China senken. Es geht um die Droge Fentanyl.

US-Präsident Donald Trump hat die Reduzierung von Zöllen gegen China angekündigt. Der bisherige Zollsatz von 20 Prozent auf Waren aus China, die als Druckmittel im Kampf gegen die Fentanyl-Krise eingeführt worden waren, werden auf 10 Prozent gesenkt, sagte Trump nach dem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea. Das gelte ab sofort.

Trump warf China in der Vergangenheit immer wieder vor, für die Fentanyl-Krise in den USA mitverantwortlich zu sein. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das schnell abhängig macht. Fentanyl ist bis zu 50-mal stärker als Heroin. Schon wenige Milligramm Fentanyl können US-Angaben zufolge tödlich sein.