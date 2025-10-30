Wegen Biss in den Po: ZDF-Star vor Gericht

Zwei Deutsche in den USA erschossen

Vertragsverhandlungen Arbeiter in US-Werk von Volkswagen bereit für Streik

Von dpa Aktualisiert am 30.10.2025 - 06:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Verhandlungsführer der Gewerkschaft können nun eine Arbeitsniederlegung ausrufen. (Archivbild) (Quelle: Friso Gentsch/dpa/dpa-bilder)

Erst im vergangenen Jahr hatten Arbeiter von VW im US-Werk Chattanooga beschlossen, sich gewerkschaftliche zu organisieren. Jetzt gaben sie grünes Licht für mögliche Arbeitsniederlegungen.

Volkswagen muss in den Verhandlungen um einen neuen Vertrag für Arbeiter im US-Werk Chattanooga mit Arbeitsniederlegungen rechnen. Die Arbeiter bevollmächtigten nach Angaben der Gewerkschaft UAW deren Verhandlungsführer, einen Ausstand auszurufen, wenn sie dies für nötig halten. Die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit sei in der Abstimmung übertroffen worden, teilte die UAW ohne eine genaue Zahl mit.

Volkswagen hatte im September ein "letztes Angebot" an die Beschäftigten unter anderem mit einer Gehaltserhöhung von 20 Prozent und einer Einmalzahlung von 4.000 Dollar vorgelegt. Die Gewerkschaft kritisierte, der Vorschlag biete keine ausreichende Jobsicherung zum Schutz der Beschäftigten vor einer Werkschließung oder einem Verkauf.