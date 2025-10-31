In der Zinsfalle So retten Sie Ihr Erspartes vor der Inflation

Trauriges Sparschwein (KI-Symbolbild): Die Inflation nagt am Ersparten, Anleger müssen neue Strategien entwickelt, um ihr Vermögen zu schützen.

Die Inflation bleibt ein ständiger Begleiter und nagt am Ersparten. Welche Zinsangebote wirklich helfen und warum ETFs den Unterschied machen.

Das bedeutet: Wer sein Geld auf Tages- oder Festgeldkonten liegen lässt, verliert real an Kaufkraft. Denn die Zinsen können mit der Teuerung meist nicht Schritt halten. Laut einer aktuellen Verivox-Auswertung liegt der durchschnittliche Realzins – also der Zins nach Abzug der Inflation – beim Tagesgeld bei minus 1,02 Prozent. Auch beim Festgeld bleibt die reale Rendite in allen Laufzeiten negativ.

Zinserholung wird von Inflation aufgezehrt

Zwar haben sich die Zinsen auf Sparguthaben leicht erholt: Bundesweit verfügbare Tagesgeldangebote liegen im Schnitt bei 1,28 Prozent, fünfjährige Festgeldanlagen bei 2,19 Prozent. Doch das reicht nicht aus, um die Inflation auszugleichen.

"Auf den ersten Blick könnten Sparer mit der aktuellen Zinsentwicklung zufrieden sein", sagt Finanzexperte und Verivox-Chef Oliver Maier. "Doch selbst eine moderate Inflation von etwas über zwei Prozent macht die sanfte Erholung der Sparzinsen wieder zunichte." Die Rahmenbedingungen für Sparer hätten sich dadurch sogar verschlechtert.

Realzinsen tief im Minus

Der Realzins zeigt, wie sich der Wert einer Geldanlage unter Berücksichtigung der Inflation tatsächlich entwickelt. Als die Inflationsrate im September auf 2,4 Prozent stieg, lag der reale Ertrag von Tagesgeld bei minus 1,12 Prozent – der tiefste Stand seit Februar 2024.

Auch nach der leichten Erholung der Teuerung im Oktober mit einer Inflationsrate von 2,3 Prozent liegt der durchschnittliche Realzins beim Tagesgeld mit minus 1,02 Prozent noch immer deutlich unter null. Auch beim Festgeld bleibt die reale Rendite negativ: minus 0,35 Prozent bei einem Jahr Laufzeit, minus 0,11 Prozent bei fünf Jahren.

Inflation und Kerninflation: Was ist der Unterschied?

"Ein negativer Realzins bedeutet, dass der Zinsertrag nicht ausreicht, um den inflationsbedingten Kaufkraftverlust auszugleichen. Das Ersparte verliert an Wert", erklärt Maier. Selbst der Rückgang der Inflation im Oktober ändere daran wenig: Die aktuellen Sparzinsen stoppen den Wertverlust nicht.

Mit kluger Wahl Kaufkraftverluste begrenzen

Ganz machtlos sind Sparer aber nicht. Wer Zinsangebote vergleicht und das Geld bei Banken mit guten Konditionen anlegt, kann Verluste deutlich verringern.

Bei deutschen Banken sind derzeit bis zu 2,85 Prozent Zinsen auf fünfjährige Festgeldanlagen möglich. Für einjährige Laufzeiten gibt es mit 2,4 Prozent immerhin annähernden Inflationsausgleich. Beim Tagesgeld zahlen deutsche Banken bis zu 2,3 Prozent Zinsen – gerade genug, um mit dem Zinsertrag die aktuelle Teuerung auszugleichen.