Straftat beobachtet? So verhalten sich Zeugen richtig

Schritt 4: Tätermerkmale und Tatgeschehen einprägen

"Oft sind es vermeintliche Nebensächlichkeiten, die am Ende den Ausschlag geben, dass ein Verbrechen aufgeklärt und der Täter überführt werden kann", so die Aktion-tu-was. Darum kann es wichtig sein, sich jedes noch so kleine Detail zum Tatgeschehen und Tätern gut einzuprägen.

Was ist also genau passiert?

Wohin ist der Täter oder die Täterin geflohen?

Wie groß war er oder sie?

Welche Haarfarbe hatte er?

Wie war sie gekleidet?

Gab es irgendwelche Besonderheiten?

Welches Kennzeichen hatte das Fluchtauto?

All das kann später für die Polizei entscheidend sein.

Rechtsanwalt Rode empfiehlt Zeuginnen und Zeugen, den Tatort nach Möglichkeit auch fotografisch zu erfassen, um objektive Beweismittel zu schaffen. Aber Achtung: Gibt es verletzte oder tote Opfer, dürfen diese nicht darauf zu sehen sein.

Empfehlenswert ist es auch, sämtliche Erinnerungen und Beobachtungen so schnell wie möglich irgendwo niederzuschreiben, rät Christian Rode - zum Beispiel in der Notiz-App des Smartphones. Das hilft, um bei der späteren Wiedergabe so nah wie möglich an den Tatsachen zu bleiben und sich bei all der Aufregung nicht zu täuschen.

Schritt 5: Sich als Zeuge zu erkennen geben

Sobald die Polizei eintrifft, sollten sich Zeuginnen und Zeugen zu erkennen geben und ihre Personalien aufnehmen lassen. Und zwar auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten, zum Beispiel wenn jemand beleidigt oder angespuckt wurde. "Was später daraus wird, ist zweitrangig", sagt Rode. Das erleichtere der Polizei aber ungemein die Arbeit, weil diese im Nachgang keine mühsamen Zeugenaufrufe starten müsse.

Wer selbst nicht bis zum Eintreffen der Polizei in der Nähe des Geschehens bleiben kann, sollte dem Opfer oder jemandem, der sicher vor Ort bleibt, alternativ die Personalien hinterlassen, rät der Fachanwalt für Strafrecht.

Schritt 6: Frühe erste Vernehmung mit frischer Erinnerung herbeiführen

"Der Zeuge ist das schwächste Beweismittel", sagt Rechtsanwalt Rode. Das liege daran, dass Zeugen ihre eigene Erinnerung mit jedem Mal wieder überschreiben, in denen sie das Erlebte irgendwo wiedergeben - zum Beispiel im Freundes- oder Familienkreis.

Damit eben das nicht passiert, sei es besser, die frische Erinnerung so schnell wie möglich bei der Polizei zu Protokoll zu geben, rät Rode. "Die Chance, dass bei der ersten Erzählung noch die echte Erinnerung da ist, ist deutlich größer." Dabei hat man den Termin für die Zeugenaussage in der Regel nicht in der eigenen Hand. Hierfür könnten die eigenen Notizen wieder sinnvoll sein.

Gut zu wissen: Scheuen Sie sich nicht, nach der Vernehmung noch einmal bei der Polizei anzurufen und Informationen nachzureichen, die Sie unter Umständen vergessen haben, zu Protokoll zu geben. "Sagen Sie nicht aus Scheu: Jetzt ist es vorbei. Wenn es wichtig gewesen wäre, hätte der Beamte schon danach gefragt", so Christian Rode. "Was am Ende wichtig ist, kann nämlich noch gar niemand wissen." Möglicherweise hat der Polizist auch einfach die falschen Fragen gestellt.