Waschen, Schneiden, Föhnen Preise für Friseur-Besuch deutlich gestiegen

Von dpa Aktualisiert am 31.10.2025 - 04:10 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Laut einer YouGov-Umfrage gibt ein Viertel der Menschen in Deutschland kein Geld für einen Haarschnitt aus. (Archivbild) (Quelle: Jan Woitas/dpa/dpa-bilder)

Kunden zahlen beim Friseur mehr als vor einigen Jahren. Warum eigentlich? Was kostet ein Haarschnitt im Schnitt? Und wie reagiert die Branche auf die wachsende Konkurrenz durch Barbershops?

Für einen Haarschnitt beim Friseur müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einigen Jahren. Frauen zahlten im September laut Statistischem Bundesamt gut 28 Prozent mehr als im Jahr 2020, Männer und Kinder jeweils knapp 31 Prozent. Woran liegt das? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was kostet ein Haarschnitt?

Die Preisspanne ist nach Branchenangaben groß – und sie wächst weiter. Frauen zahlen für Waschen, Schneiden und Föhnen im Schnitt gut 54 Euro, Männer 33 Euro. Das zeigt eine Umfrage des Friseur- und Kosmetikverbands NRW unter Betrieben. Ein einfacher Haarschnitt ist günstiger. Besonders stark verteuert haben sich Strähnen und Färben. Barbershops nahmen an der Befragung nicht teil.

28 Prozent der Menschen in Deutschland zahlen beim Friseur in der Regel 15 bis 29 Euro, wie aus einer YouGov-Umfrage hervorgeht. 20 Prozent geben demnach 30 bis 49 Euro aus, 14 Prozent mehr. 8 Prozent kommen mit weniger als 15 Euro aus, während 26 Prozent gar kein Geld für einen Haarschnitt ausgeben. Männer zahlen deutlich weniger als Frauen. Das Meinungsforschungsinstitut hat Ende Oktober knapp 2.900 Erwachsene repräsentativ zum Thema befragt.

Warum sind die Preise gestiegen?

Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks führt die höheren Preise vor allem auf gestiegene Personalkosten, teurere Energie und Materialien sowie auf die allgemeine Inflation zurück. Auch der andauernde Fachkräftemangel mache vielen Betrieben zu schaffen, sagt der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Holger Stein. Rund 55 bis 60 Prozent der Gesamtkosten entfallen in der Branche auf das Personal.

Wie ist die Stimmung in der Branche?

Nicht gut. Viele Friseurbetriebe spüren die Preissensibilität der Verbraucher. "Kundinnen und Kunden halten sich weiterhin mit Ausgaben zurück, was die Auslastung vieler Salons drückt", sagt Verbandsvertreter Stein. Der Umsatz sei zuletzt nur noch gestiegen, weil die Preise angehoben wurden. Im vergangenen Jahr lagen die Gesamterlöse des Friseurhandwerks laut einer Prognose bei 7,67 Milliarden Euro. 2025 dürfte es Stein zufolge etwas weniger sein. Die Betriebe erwarten weniger Kundschaft und Aufträge.

Auch die Folgen der Corona-Pandemie sind Stein zufolge weiter zu spüren. Viele Menschen gehen demnach seltener zum Friseur, "weil sie es sich nicht mehr leisten können oder wollen".