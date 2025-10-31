Erste Berechnungen Dieses Rentenplus erwartet die Regierung

31.10.2025

Rentnerin prüft ein Schreiben: Die Rente dürfte 2026 wieder ordentlich steigen.

Die Bezüge der Rentner könnten im kommenden Jahr wieder deutlich steigen. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2025 hervor.

Die Bundesregierung rechnet zum 1. Juli 2026 mit einer deutlichen Rentenerhöhung um 3,73 Prozent. Dies geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2025 hervor, der am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Die jährliche Rentenanpassung läge damit deutlich über der erwarteten Preissteigerungsrate von etwa zwei Prozent. Es handelt sich aber nur um Vorausberechnungen.

Festgelegt wird die konkrete Erhöhung für die über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner erst im Frühjahr, wenn alle Daten zur Lohnentwicklung vorliegen. In diesem Jahr waren die Renten um 3,74 Prozent gestiegen.

Der Rentenversicherungsbericht kommt bei der Entwicklung von Rentenhöhe und Beitragssätzen zu einer günstigeren Einschätzung als noch im Sommer. Der Beitragssatz bleibt demnach länger als bisher angenommen stabil bei 18,6 Prozent. Erst 2028 wäre dann eine kräftige Anhebung auf 19,8 Prozent erforderlich. In den Folgejahren steigt er bis zum Jahr 2030 auf 20,1 Prozent. Im Jahr 2039 könnte der Beitrag demnach 21,2 Prozent betragen. Im Sommer war die Regierung noch davon ausgegangen, dass der Beitragssatz bereits 2027 auf dann 18,8 Prozent steigt.

Entwurf beinhaltet noch umstrittenes Rentenpaket

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) verschickte den Entwurf am Freitag zur Abstimmung an die anderen Ministerien. Die Berechnungen dazu beinhalten auch die Finanzwirkungen des Rentenpakets, das vom Bundestag noch verabschiedet werden muss. Es ist in der Koalition aus CDU, CSU und SPD noch umstritten. Vor allem junge Abgeordnete der Union fordern Änderungen.

Kern des Pakets ist die Verlängerung der Haltelinie für das Rentenniveau. Demnach werden die Renten jedes Jahr bis einschließlich 1. Juli 2031 so stark erhöht, dass ein Rentenniveau von 48 Prozent des jeweils geltenden Durchschnittslohns gesichert wird. Zudem bekommen Eltern von vor 1992 geborenen Kindern ab 2027 drei statt bislang zweieinhalb Jahre Erziehungszeiten bei der Rente angerechnet. Das nennt sich Mütterrente III.