t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Deutscher Tourismus auf Balearen schwächelt

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger

Reisen
Deutscher Tourismus auf Balearen schwächelt

Von dpa
Aktualisiert am 01.11.2025 - 16:43 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Kellner serviert an einem mallorquinischen Strand einen WeinVergrößern des Bildes
Sonne und Strand: Mallorca ist seit vielen Jahrzehnten ein Besuchermagnet. (Symbolbild) (Quelle: Clara Margais/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)
News folgen

Die Gesamtzahl der deutschen Urlauber auf Mallorca und den benachbarten Ferieninseln ist gesunken. Wie hat sich hier die gesamte Branche entwickelt?

Der deutsche Tourismus auf den Balearischen Inseln hat sich abgeschwächt - trotz des dortigen Aufschwungs der gesamten Branche. Von Januar bis September 2025 besuchten insgesamt gut 16,6 Millionen Touristen die Ferieninseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera.

Das waren 2,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Zeitung "Diario de Mallorca" unter Berufung auf die Statistikämter Spaniens und der Balearen berichtete. Die Zahl der deutschen Touristen sank dabei jedoch um fast zwei Prozent. Bei den Briten gab es einen leichten Rückgang von 0,64 Prozent.

Mehr als 13,7 Millionen Touristen auf den Balearen von Januar bis September 2025 reisten aus dem Ausland an. Fast 3 Millionen Urlauber kamen aus dem übrigen Spanien. Absolute Zahlen deutscher Touristen nannte "Diario de Mallorca" nicht.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom